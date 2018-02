La cartelería anti-sufragista del Siglo XX ya se había inventado a las "feminazis"

El término "femiinazi" no es ni de lejos el primer intento de desprestigio del movimiento feminista. Es más, podría decirse que el concepto existe desde el mismo inicio del movimiento sufragista. En 1920, las mujeres logran formalmente el derecho al voto: “El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni limitado por los Estados Unidos ni por ningún Estado en razón de su sexo". Fue la culminación de una lucha a la que no le faltó oposición.



Durante años se retrató a la mujer sufragista como el mostruo que venía a destruir los hogares, igual que hoy algunos retratan a la mujer feminista como una enemiga del hombre. La demonización de la lucha de las mujeres ya estaba inventada en el siglo XX y quedó reflejada en estos carteles anti-sufragistas que representan una batalla propagandística que se alargó más de un siglo.