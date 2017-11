La familia de Saipov pide a Trump un juicio justo y asegura que "le han lavado el cerebro"

La hermana del inmigrante uzbeko y simpatizante de Estado Islámico acusado del asesinato de ocho personas en Nueva York ha suplicado al presidente estadounidense Donald Trump que le garantice un juicio justo después de que el mandatario clamara en Twitter por la pena de muerte para el detenido, a quien "alguien ha lavado el cerebro", según su familia.

El hombre, identificado como Sayfullo Saipov, de 29, fue acusado formalmente el miércoles de usar su camioneta alquilada para arrollar a los viandantes y ciclistas del West Side de Manhattan.

Desde la capital uzbeka, Tashkent, y en conversación con Radio Free Europe su hermana, Umida Saipova, ha pedido a Trump que se asegure de que los tribunales no se contaminan del fragor popular, ya que la familia está convencida de que "alguien ha lavado el cerebro" a Saipov. "No sabemos quién, quizás algún grupo organizado... no sé quién", ha lamentado Saipova, de 27 años.

"Mi madre dice que le visitó dos veces en Estados Unidos y no percibió radicalización alguna, y ella se da cuenta de todo", ha asegurado Saipova, quien reconoció sin embargo que en 2013 la familia descubrió a través del programa de mensajería instantánea Skype que el acusado se había dejado crecer el vello facial.

Saipova también ha pedido a Trump que dé tiempo a su hermano para "librarse de ese veneno que tiene en la cabeza". "Estoy segura que con el tiempo recuperará el juicio, Dios mediante", ha dicho. "No creo que haya que ejecutarle inmediatamente. Estamos listos para viajar a Estados Unidos, si es posible, para hablar con él", ha añadido.