El exvicecanciller de Austria renuncia a su escaño en el Parlamento Europeo

El exvicecanciller austriaco Heinz-Christian Strache, que dimitió por un escándalo de supuesto tráfico de influencias, ha anunciado que no tomará posesion de su escaño en el Parlamento Europeo y ha aclarado que no volverá a la política hasta que no se sepa quién filtró el vídeo que supuso su salida del Gobierno.