Los talibán expresan su optimismo respecto a las conversaciones de paz con EEUU

En un mensaje de audio publicado durante la jornada y recogido por la agencia afgana de noticias Pajhwok, el mulá Baradar ha destacado que los contactos se han saldado con algunos progresos, si bien ha dicho que los insurgentes se mantienen firmes en su postura inicial.

"Esperamos que los extranjeros abandonen Afganistán y que el pueblo afgano viva como hermanos", ha señalado en su mensaje. "Si (los afganos) piensan en nosotros como hermanos, confío en Dios que todos los problemas se solucionarán", ha agregado.

Así, ha manifestado que la población "tenga claro que no hay motivo de preocupación" y que "todo el mundo será muy bien tratado", antes de prometer que el territorio afgano o será usado para llevar a cabo ataques contra otros países.

"Aseguramos a los países vecinos, de la región y otros que el sistema venidero no será contra nadie, que no estamos bajo la influencia de nadie y que no tenemos como objetivo causar daño a nadie", ha recalcado.

"Tenemos esperanza en las conversaciones de paz, ya que la última ronda ha presenciado buenos diálogos que han allanado el camino a más progresos sobre una paz en el futuro", ha argüido el mulá Baradar en la grabación, de ocho minutos de duración y en la que habla en pastún.

El mulá Baradar ha emitido además un mensaje a los milicianos, a los que ha dicho que pese a la victoria política y militar del grupo deben evitar adoptar una posición de arrogancia en el futuro.

El cofundador de los talibán fue liberado por Pakistán en octubre de 2018, en lo que fue considerado un impulso al proceso de paz. El mes pasado fue nombrado jefe de la oficina política de los insurgentes en Qatar.

El mulá Baradar fue detenido en febrero de 2010 durante una operación de los servicios de Inteligencia paquistaníes y la CIA. Fue 'número dos' del mulá Mohamed Omar, fundador y líder de los talibán hasta su muerte, confirmada en octubre de 2016.

LAS ÚLTIMAS NEGOCIACIONES

Los negociadores estadounidenses y de los talibán afganos concluyeron el martes su ronda de conversaciones de paz más larga con progresos pero sin acuerdo sobre cuándo podría producirse la retirada de las tropas extranjeras del país, según han relatado varias fuentes.

Horas después, el viceportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Palladino, habló de "progresos significativos" y subrayó que la paz requerirá que los insurgentes acepten un acuerdo sobre cuatro temas, incluida la lucha antiterrorista.

"Los talibán han acordado que la paz requerirá que ambas partes aborden totalmente cuatro asuntos principales, que son garantías antiterroristas, retirada de tropas, diálogo intrafgano y un alto el fuego", dijo.

El enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, viajó el 27 de enero a Kabul para informar al presidente afgano del principio de acuerdo de paz alcanzado en Qatar para la retirada de las tropas estadounidenses del país en un plazo de 18 meses.

Los talibán anunciaron un día antes un preacuerdo en el que se comprometen a combatir al Estado Islámico y Al Qaeda. Además los talibán participarán en un nuevo gobierno interino una vez se materialice el alto el fuego que también prevé el pacto.