Un exmilitar reconoce que había "psicópatas" entre los soldados que masacraron a civiles en Belfast en 1971

El exmilitar, identificado solo con el código M597, ha explicado en declaraciones ante el juez instructor de Belfast que les advirtieron de que cualquier persona que estuviera en la calle estaba considerado miembro del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y, por tanto, podían abrir fuego.

"También había psicópatas. Había gente peligrosa (...). Decían que cualquier cosa que se moviera podría ser del IRA o vinculado al IRA y que por eso podíamos dispararles", ha explicado el testigo. Esta conversación tuvo lugar en un cuartel militar con varios cadáveres en el suelo.

En este contexto, el exmilitar ha recordado que entre los miembros del regimiento había soldados "fuera de control" que se unieron al Ejército solo para evitar penas de cárcel. "Había soldados corruptos fuera de control que mataban en las calles sabiendo que estaban protegidos", ha apuntado.

En esos tres días, los militares mataron a diez civiles --incluida una mujer madre de ocho hijos y un sacerdote-- y después los soldados "lo celebraron" y "se felicitaron mutuamente", ha relatado el testigo, que ha roto a llorar durante su comparecencia.

En su opinión, los oficiales al mando de la Compañía B --él pertenecía a la Compañía A-- habían "perdido el control", aunque ha destacado que había militares buenos y profesionales.

El testigo ha explicado que él mismo disparó a un individuo que lanzaba cócteles molotov, pero no fue investigado. "De hecho, me dieron literalmente una palmadita en la espalda por lo que hice", ha explicado. El oficial incluso le dijo que "el único error que has cometido es no haber matado a ese...", ha relatado.

Los disturbios comenzaron el 9 de agosto de 1971, cuando el Ejército entró en las zonas republicanas para detener a miembros del IRA inmediatamente después de la instauración de la ley que habilitaba la detención sin cargos de los presuntos terroristas. Entre el 9 y el 11 de mayo murieron diez personas en el barrio de Ballymurphy, en Belfast, lo que se conoció más adelante como la Matanza de Ballymurphy.

El Ejército Republicano Irlandés se disolvió tras el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998, que puso fin a más de tres décadas de violencia sectaria en Irlanda del Norte, que quedó fuera de la República de Irlanda cuando se separó de Reino Unido en 1921.