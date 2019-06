El exmarine de EEUU detenido en Rusia pide a Trump que le ayude

Whelan, que tiene la ciudadanía de Estados Unidos, Irlanda, Canadá y Reino Unido, fue arrestado el 28 de diciembre en un hotel de Moscú tras recibir un lápiz de memoria que contenía información clasificada. El exmarine, que niega intencionalidad, se arriesga ahora a ser condenado a 20 años de prisión.

"Pido a los líderes y autoridades en Ottawa, Dublín, Londres y Washington ayuda con declaraciones públicas y apoyo", ha reclamado Whelan ante un tribunal de Moscú.

"Señor presidente, no podemos mantener a América grande hasta que no protejamos de forma agresiva a nuestros ciudadanos, donde quiera que estén en el mundo", ha añadido, en un mensaje claramente dirigido a Trump y parafraseando su lema de 'Make America great again'.

En este sentido, ha reclamado al presidente estadounidense que se posicione usando su cuenta en Twitter. Según su abogado, Vladimir Zherebenkov, Whelan está acusado de espionaje a favor de Estados Unidos.

Por otra parte, el exmarine ha indicado ante el tribunal que las condiciones de su reclusión en prisión han mejorado tras sus quejas. "Han comenzado a tratarme mejor, pero el problema no es la cárcel", ha sostenido. Así las cosas, el tribunal de Moscú ha prorrogado hasta el 29 de agosto la detención del estadounidense.