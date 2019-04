El exgobernador Bill Weld, primer rival republicano contra Trump

"Me presento a la Presidencia de Estados Unidos", declaró Weld el lunes en la cadena CNN. "Me avergonzaría de mí mismo si no levantase la mano y me presentase", argumentó Weld, de 73 años y con dos mandatos como gobernador a sus espaldas --de 1991 a 1997--.

Weld, que en 2016 se presentó como compañero de fórmula del candidato del Partido Libertario, Gary Johnson, ha descartado presentarse como independiente si no arrebata la candidatura final a Trump. Sobre quién sería su potencial aliado en caso de derrota, ha apuntado: "No puedo decir que nunca apoyaría a un demócrata, pero sí que nunca apoyaré a Trump".