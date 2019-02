El marido de la excongresista Gabby Giffords intentará ocupar la vacante de McCain en el Senado

Kelly ha anunciado en las redes sociales su "próxima misión", que pasa por dar el salto definitivo a la primera línea política. Su rostro ya es conocido para el gran público, en primer lugar por su trabajo como astronauta y, más recientemente, por el ataque sufrido por su mujer, que recibió un disparo en la cabeza.

"Pensaba que yo era el que tenía el trabajo peligroso. Resultó que tú eras la que tenía el trabajo peligroso", afirma Kelly en su primer vídeo promocional, en el que aparece sentado en el sofá junto a su mujer, que aún arrastra secuelas del tiroteo. "Casi pierdes la vida sirviendo a tu país", le dice.

Giffords se vio forzada a renunciar a su escaño en la Cámara de Representantes tras las heridas sufridas en el tiroteo, pero ha seguido siendo una personalidad activa en términos políticos, principalmente haciendo campaña en favor de un mayor control de armas.

Su marido no alude a este debate en el vídeo, en el que habla de cambio climático, sanidad o economía, entre otros temas. "Hemos visto una retirada de la ciencia, de los datos, de los hechos y, si no nos tomamos estos problemas en serio, no podremos resolverlos", advierte.

El fallecimiento de McCain fue cubierto de forma temporal por Martha McSally, una expiloto de combate, pero en 2020 se celebrará una votación especial para determinar quién ocupa el escaño los dos últimos años de mandato que restan. McSally, que en noviembre ya intentó en vano hacerse con el otro escaño en juego por California, deberá enfrentarse a Kelly.