El desplome conservador deja al Brexit en un limbo

Reino Unido volverá a tener un Parlamento en el que ninguna fuerza política podrá gobernar en solitario, lo que se conoce como un 'Parlamento colgado'. Tras los resultados de las elecciones inglesas, Theresa May ha perdido la mayoría absoluta y ha reforzado al partido laborista ahora liderado por Jeremy Corbyn. Desde 2010 los ingleses no tenían una cámara con esta fragmentación, y a pesar de que los conservadores tenían una cómoda mayoría, Theresa May decidió convocar elecciones el pasado 28 de mayo.

Pero ¿qué ocurrirá con la salida de Reino Unido de la Unión Europea? Hasta ahora la líder inglesa había apostado por seguir la línea dura en las relaciones con Bruselas pero tras este varapalo en las urnas ¿cómo se desarrollarán los próximos meses de negociación para que se haga efectivo el Brexit?

Para el exdiplomático y analista, Shan Riordan, lo que llega ahora es un tiempo de incertidumbre, donde lo que sí parece claro es que "May sale más debilitada" tras las elecciones del jueves. La líder conservadora tiene problemas dentro y fuera de su propio partido. "May ha sido muy criticada dentro de su propio partido, no todo el mundo estaba de acuerdo con adelantar las elecciones" explica Riordan a teinteresa.es. Los conservadores "tenían mayoría y no hacía falta volver a las urnas, y recordemos que en Reino Unido se puede votar contra medidas de tu propio partido" explica. Además, la popularidad de la exprimera ministra ha caído en picado desde el anuncio de convocatoria de elecciones.

Ahora May tendrá que apoyarse en los unionistas y estos también interferirán en estas negociaciones, según el analista. Ahora existe la opción de "un Brexit más dulce en el que se incorporen las demandas del Parlamento y de las fuerzas políticas". Esa salida implicaría, por ejemplo, llegar a un acuerdo en cuanto a la política aduanera, algo que verían con buenos ojos desde Irlanda del Norte.

Aun así, para el exdiplomático la peor situación sería que se produjera un nuevo adelanto electoral, algo que no descarta después de los resultados. La Unión Europea ya ha dicho que se negocia con un gobierno, no con el Parlamento, de forma que una nueva cita con las urnas pondría más problemas sobre la mesa. Además, el plazo de los dos años de salida de la Unión Europea ya ha comenzado, y la posible inestabilidad política en Reino Unido no pararía el reloj ni le daría tiempo a los ingleses.

¿Podría darse el caso de que el Brexit finalmente no se produjera? "En estos momentos, no lo creo. Pero los británicos votaron la salida sin saber en qué consistiría" dice Riordan. "El famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa no contempla que los británicos reculen en su decisión", pero sí que es cierto que tras negociar esa salida, podrían volver a votar el acuerdo. En caso de que ese pacto fuera rechazado por los británicos, la decisión ya no dependería de Reino Unido, si no de los estados miembros. Serían ellos quienes decidirían si permite a los ingleses quedarse en la Unión Europea, y tienen derecho a veto, un solo estado podría rechazar esta idea, algo que nos devuelve al tiempo de incertidumbre, ya que nunca se ha dado una situación de estas características.