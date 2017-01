May apuesta por un 'Brexit duro' que no les deje con un pie dentro y otro fuera de la UE

Reino Unido no buscará un acuerdo de salida de la UE que deje a Reino Unido "mitad dentro, mitad fuera" del bloque. Este es el mensaje que dará la primera ministra británica, Theresa May, en su esperado discurso para enunciar las prioridades de su Gobierno de cara al Brexit con el que indica que está dispuesta a dejar el mercado único.

"Buscamos por una nueva alianza en pie de igualdad, entre un Reino Unido independiente, autogobernado y global y nuestros amigos y aliados en la UE", dirá May en su intervención, algunos de cuyos extractos han sido adelantados por su oficina.

"No una pertenencia parcial a la Unión Europea, un acuerdo de asociación a la Unión Europea, o algo que nos deje medio dentro, medio fuera. No buscamos adoptar un modelo del que ya gozan otros países. No buscamos mantener partes de la pertenencia cuando salgamos", asegurará May.

Sus doce objetivos para las negociaciones con la UE incluirán abandonar el acceso preferencial al mercado único y la salida del Tribunal Europeo de Justicia a cambio del pleno control de las fronteras británicas, según han informado varios diarios.

May ha sido criticada por inversores, empresarios y diputados por apenas haber revelado nada de la futura relación que mantendrá Reino Unido con la UE más de seis meses después de que los británicos decidieran en referéndum la salida del bloque.

En su discurso de este martes ante una audiencia que incluirá a diplomáticos y el propio equipo negociador británico para el Brexit, se espera que desvele más detalles.

"Seguiremos siendo socios fiables, aliados dispuestos y estrechos amigos. Queremos comprar buenos productos, venderos los nuestros, comerciar con vosotros lo más libremente posible, y trabajar unos con otros para asegurarnos de que todos estamos más seguros y somos más prósperos mediante una amistad continuada", será su mensaje a los socios de la UE.