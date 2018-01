La UE afronta un 2018 lleno de retos y "de momento no se ha encontrado ninguna solución"

Estamos ante un año clave para el futuro de la Unión Europea (UE) y son muchos los retos que hay por delante. Cómo van a avanzar las negociaciones en torno al Brexit y el problema fronterizo con Irlanda, qué clase de pacto de coalición van a firmar Angela Merkel, líder de la CDU/CSU (conservadores) y Martin Schulz, líder del SPD (socialdemócratas) para sacar a Alemania, primera potencia europea, de la situación de bloqueo político (desde septiembre sin Gobierno), qué influencia va a tener ese pacto en las reformas que habrá que abordar en 2018 y que todavía están por definir, cómo se va a afrontar la deriva antidemocrática de países como Hungría y Polonia, qué pasará con las fronteras dentro del espacio comuntario y cómo se gestionarán los flujos migratorios que llegan desde Asia y África... Son algunos de los temas más importantes que fijarán la agenda europea este año, con la mirada puesta en las elecciones europeas de mayo de 2019.





Brexit y la frontera irlandesa

El Reino Unido y la UE se encuentran en la fase inicial de las negociaciones del periodo transitorio. La clave de cómo se va a solucionar la cuestión del Brexit reside en la frontera irlandesa, ya que Irlanda forma parte del territorio comunitario pero no del Reino Unido. "De momento no se ha encontrado ninguna solución a un asunto que va a definir todo el Brexit" explica a teinteresa.es Nacho Alarcón, redactor jefe de Aquí Europa en Bruselas.

"En las conversaciones del Brexit, los intereses de Irlanda serán los intereses de la UE y viceversa", explicó Michel Barnier, negociador jefe de la Comisión Europea para el Brexit, en una de las rondas de negociación.

No es un problema menor, ya que afecta a la integridad territorial del conjunto de la Unión. Una vez concluido el Brexit, Irlanda será el único país del espacio comunitario que hará frontera con el Reino Unido. ¿Cómo se preservarán los derechos de los ciudadanos a uno y otro lado del canal? "Todos los Estados miembro y las instituciones europeas trabajan para buscar una solución al problema que sea compatible con la legislación comunitaria y el mercado único", dice Alarcón, experto en asuntos europeos.

También está por definirse qué tipo de relación quiere el Reino Unido con los 27 países miembro. Barnier quiere que en octubre de este año esté todo cerrado, pero no se descarta que las negociaciones se alarguen más allá. Lo que es evidente es que Theresa May, primera ministra británica, no tendrá el Brexit que querían Boris Johnson, ministro de Asuntos Exteriores o Nigel Farage, antiguo líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) y todavía eurodiputado.





Alemania será clave

Respecto a la formación de gobierno en Alemania, Martin Schulz accedió finalmente a negociar con Angela Merkel la reedición de la "gran coalición" entre conservadores y socialdemócratas, después de que Merkel fracasara en su intento de pactar con verdes y liberales. Dentro del partido de Schulz hay una fuerte división interna, debido al coste electoral que tuvo para los socialdemócratas su pacto con los conservadores en el anterior Gobierno.

En un congreso extraordinario celebrado en Bonn, los delegados del partido votaron a favor de iniciar conversaciones formales para formar Gobierno con la CDU/CSU de Angela Merkel, pero el resultado fue ajustadísimo: 362 votos a favor y 279 en contra.

Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europa, justifica el previsible acuerdo (que tendrá que ser aprobado por los militantes del partido) a la necesidad de que los socialdemócratas alemanes formen parte de las reformas que se plantean en el conjunto de la Eurozona.

"Parece que se quiere completar la unión bancaria y habrá que ver si esa unión económica implica también una unión política", afirma Alarcón, que cree que Emmanuel Macron, presidente de la República francesa, tendrá un peso importante en las futuras negociaciones.





Crisis migratoria y fronteras

El sistema de Dublín es una ley de la UE que se encarga de racionalizar los procesos de postulación de solicitantes de asilo de acuerdo a la Convención de Ginebra, que describe las condiciones que definen a una persona como refugiada.

"El debate está absolutamente desfocalizado", explica Alarcón. "Si no se logra el desarrollo de los países de origen de los solicitantes de asilo va a haber cien millones de personas en la frontera sur de Europa. ¿Qué podemos hacer a nivel de inversiones en esos países para que no tengan que venir?", plantea Alarcón, que mira con preocupación la deriva iliberal que están tomando países miembro como Hungría o Polonia, partidarios de incrementar la seguridad en sus fronteras.

"Los países de Europa del Este son uno de los caballos de batalla de la Unión Europea", asegura y añade que en Europa no hay una visión común respecto a las políticas que habría que fijar.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, cree que las cuotas no han ayudado para nada a solucionar el problema, mientras que la Comisión Europea defiende lo contrario. Tampoco hay unidad en Bruselas respecto a cómo afrontar la deriva autoritaria de países como Hungría o Polonia, que están haciendo reformas políticas totalitarias que van contra el príncipio de separación de poderes.

En este sentido, Bruselas decidió activar el pasado 20 de diciembre el proceso legal para retirar a Polonia el derecho a voto en la UE. Fue la primera y única vez que se activño este artículo del Tratado de la UE, debido a la reforma judicial en Polonia que socava la separación de poderes.

Con Hungría, en cambio, Bruselas es más permisiva. El motivo podría ser que Viktor Orbán, primer ministro húngaro, forma parte del Partido Popular Europeo (PPE), el partido con más peso en Europa. Por tanto, el reto pasa por evitar la deriva antidemocrática de estos dos países, que están poniendo en riesgo la democracia en el conjunto de la Unión.

Todo ello se enmarca dentro de un contexto en el que el primer ministro austriaco ha pactado con la extrema derecha para formar Gobierno, lo que es una novedad en este país. Por otro lado, hay elecciones en Italia el 4 de marzo, donde Berlusconi amenaza con hacerse con el Gobierno al frente de una coalición de derechas que incluye a dos partidos xenófobos y antieuropeos: Lega Nord y Fratelli d’Italia. Estos dos partidos sostienen que la inmigración pone en riesgo la raza blanca.





Presupuestos 2021-2028

El Reino Unido dejará un agujero económico que se calcula en torno a unos 13.000 millones de euros. Estas son las cifras que maneja la UE para negociar el marco financiero plurianual, es decir, los presupuestos generales que abarcarán del 2021 al 2028.

Günther Oettinger, Comisario europeo de Programación Financiera y Presupuestos, ha dicho que será necesario recortar el presupuesto y aumentar los ingresos. Oettinger habló de recortes y aumento de ingresos de un 50%, pero todavía no hay nada definitivo.

Esta decisión tendrá efectos importantes para España, ya que se sacrificará parte del presupuesto destinado a la Política Agraria Común (PAC). La PAC es fundamental para muchos países miembro, pero la mayoría consideran que Europa tiene que elegir entre ser una potencia innovadora o ser una potencia agrícola, de ahí las prioridades por recortar en un lado antes que en otro.

España, además, va a ser un contribuyente neto en los próximos presupuestos con lo cual el país recibirá menos dinero del que aportará.





¿Nuevas ampliaciones?

Los países de los Balcanes están en proceso de tocar la puerta para formar parte de la UE, pero no los veremos dentro del club europeo (si es que entran) como mínimo hasta 2025, según Alarcón.

"A Turquía la damos por perdida directamente. Las negociaciones están congeladísimas y no parece que la situación turca vaya a mejorar", cuenta el experto en temas europeos. "No sé si encaja en la idea de los líderes europeos. Si ya es difícil para ellos plantearse los Balcanes, a Turquía ni se quieren acercar", finaliza.

Tampoco hay que olvidar que hay grupos que creen que la ampliación del 2004 en la que entraron los países de Europa del Este fue un error y que sería un error incluso plantearse otra ampliación de forma prematura. En cualquier caso, los últimos pasos que ha dado Turquía la alejan definitivamente de la UE.

Son muchos los retos que Europa tiene por delante y este 2018 será esencial para que la Unión defina el futuro de los próximos diez años.