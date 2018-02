Elena Valenciano, ¿nueva líder de los socialistas europeos?

Los socialistas europeos ya tienen sobre la mesa la idea de una posible renovación en el liderazgo. Gianni Pittella, actual jefe de los socialistas en la Eurocamara, podría dejar su puesto si consigue ser senador en las elecciones italianas el próximo 4 de marzo. Por ello, la maquinaria del grupo se ha puesto a funcionar para decidir quién será el sucesor, o sucesora, ya que son muchas las voces que señalan a la española Elena Valenciano.

El nombre de la que fuera vicesecretaria general del partido con Alfredo Pérez Rubalcaba y cabeza de lista en las pasadas elecciones europeas suena bien entre sus colegas de partido. Valenciano está bien vista en las instituciones europeas por su larga trayectoria allí y su trabajo en los últimos años como vicepresidenta del grupo.

Valenciano se ha implicado especialmente en la crisis de refugiados que vive Europa en los últimos años. Es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y fue la portavoz de los españoles en la Eurocámara hasta que Pedro Sánchez ganó la secretaría general del PSOE. En ese momento, fue la eurodiputada Iratxe García la que pasó a ocupar el liderazgo y Valenciano aterrizó en un segundo plano.





Ferraz tiene que posicionarse

Ferraz todavía no se ha pronunciado sobre la idea de que Valenciano ocupe el puesto pero todas las fuentes apuntan a que la socialista no se postulará si no cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez. Es de sobra conocido que la relación entre ambos es mejorable ya que Valenciano mostró su apoyo a Susana Díaz en el proceso interno que vivieron los socialistas.

Desde Ferraz no quieren todavía mostrar su postura al respecto, entre otras cosas porque Pittella todavía ocupa el puesto, aunque lo cierto es que si Valenciano consiguiera la presidencia volvería a la primera línea, algo que evitó Sánchez cuando ganó.

La pasada semana, la familia socialdemócrata se reunió y parece que la sintonía era positiva, hasta que intervino Iratxe García. Algunas fuentes apuntan a que fue la representante de defender la postura de Ferraz, que se mantiene a la espera de ver qué ocurre en Bruselas.