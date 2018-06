El juicio contra la esposa de Netanyahu por presunto fraude arrancará el 19 de julio

Sara Netanyahu fue imputada el 21 de junio por un presunto fraude sistemático de gastos de la residencia oficial que habría implicado el gasto irregular en servicios de 'catering' de unos 360.000 shequels (unos 86.000 euros).

Sara Netanyahu y un antiguo asesor de la oficina del primer ministro, Ezra Saidoff, fueron imputados ante un tribunal de Jerusalén por varios delitos, entre ellos fraude y prevaricación. En el caso de Saidoff, también fue imputado por falsificación.

El abogado de la esposa de Netanyahu, Yossi Cohen, tildó la imputación de "ridícula y estrambótica" y recalcó que las limitaciones a los gastos de la residencia del primer ministro son anticonstitucionales.

En este sentido, manifestó que Sara Netanyahu no tenía conocimiento de que estas regulaciones fueron aprobadas por regulación y no por el Parlamento, por lo que indicó que no hubo intencionalidad criminal.

Cohen argumentó además que los encargados de la gestión de la residencia del primer ministro fueron los responsables de las órdenes sobre la compra de comida, y no la esposa de Netanyahu.

Los hechos se remontan al periodo entre 2010 y 2013, cuando Sara Netanyahu ordenó al personal de la oficina una serie de gastos en comidas de restaurantes de lujo, a pesar de que la normativa prohíbe al primer ministro y su familia hacer este tipo de encargos por tener personal de cocina a sueldo.

El escándalo lleva un tiempo sobrevolando a la familia Netanyahu, pero hasta ahora las autoridades no habían logrado dar un paso que podría ser definitivo. La intención inicial habría sido pactar con la mujer del primer ministro archivar la causa a cambio de que devolviese el dinero y reconociese su culpabilidad en las irregularidades denunciadas.