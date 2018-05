Un hombre en estado de embriaguez daña el famoso cuadro 'Iván el Terrible y su hijo' en un museo de Moscú

El incidente ocurrió el viernes, 25 de mayo, justo antes del cierre del museo, cuando uno de los últimos visitantes irrumpió en la sala de pinturas de Repin, autor de la obra. El hombre rompió el cristal de protección del cuadro con una barrera metálica y dañó el lienzo de la pintura.

"A causa de los golpes se rompió el grueso cristal que protegía la pintura de las fluctuaciones de temperatura y humedad y el lienzo fue dañado en tres lugares en la parte central de la obra", ha explicado un portavoz del museo citado por Sputnik. Por suerte, la parte con las caras y las manos del zar y del príncipe permanecen intactas. Los restauradores están ya trabajando en un programa de restauración de la obra y se invitará a los principales especialistas del país.

La portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, ha informado de que que a raíz del incidente se ha abierto un expediente penal por un delito de "destrucción o daño a objetos del patrimonio cultural (...) bajo la protección de Estado".

El detenido le echa toda la culpa al alcohol en un vídeo difundido por el Ministerio. "Vine para ver (el cuadro), entré a las 20.00 horas y ya me estaba yendo. Bebí 100 gramos de vodka en la cafetería y (...) como normalmente no bebo vodka, me volví loco", ha explicado el detenido que, según indicó una fuente policial, es residente de la ciudad de Voronezh.

La pintura de Repin (1844-1930) en la que se retrata cómo Iván el Terrible asesina a su primogénito, el zarévich (príncipe) Iván, fue exhibida por primera vez en 1885 y está considerada como uno de los cuadros más famosos de Rusia.

El lienzo retrata al monarca Iván el Terrible (1530-1584) con su hijo en brazos después de haberle matado él mismo, hecho cuestionado por parte del nacionalismo ruso. Algunos medios rusos han informado de que el sospechoso ha declarado que el ataque se debe a que el cuadro no era "exacto" en su descripción.

Grupos nacionalistas han pedido la retirada del cuadro, que ya fue atacado en 1913 por un enfermo mental que propinó tres navajazos al linzo. Repin, el autor, fue el encargado de la restauración.