El embajador británico ve posible el acuerdo con la UE "con voluntad política" pese "al calendario muy justo"

El embajador británico en España, Hugh Elliott, se ha mostrado convencido de la posibilidad de que Reino Unido y la UE negocien un acuerdo sobre su futura relación antes de finales de año si se mantiene la "voluntad política" actual, si bien ha reconocido que los plazos son ajustados y Londres no quiere que haya prórrogas, publica Europa Press.

En este sentido ha dejado claro que aunque Reino Unido recupere el control sobre sus leyes y sus políticas de competencia, ello no significa que vaya a reducir sus estándares y regulaciones, si bien "aceptamos que salir de la UE implica una pérdida de derechos y no vamos a tener el mismo acceso al mercado que hemos tenido en los últimos 47 años".