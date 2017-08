El ex embajador ruso en EEUU asegura que no habló de sanciones con el asesor de seguridad de Trump

"Hablamos solo de las cosas más sencillas. La comunicación fue completamente correcta y calmada. Absolutamente transparente. En cualquier caso, por mi parte no hubo secretos", ha declarado el ex embajador en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti.

Entre los temas tratados en esta reunión, destacó por encima de todos "el de la cooperación contra el terrorismo", y nunca se habló de sanciones. "Tenía la instrucción de no hacerlo y tengan la certeza de que la he cumplido de buena fe, no hemos debatido con nadie las sanciones", ha asegurado.

Flynn, hay que recordar, se vio obligado a dimitir en febrero, apenas unas semanas después de asumir el cargo, después de que se hiciese público que mintió a la Casa Blanca sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington durante el periodo de transición.

Kisliak calificó además de "vergonzosas" las conjeturas de que el jefe de la misión diplomática puede ser un "espía". "En EEUU se está convirtiendo en una norma hablar de escuchas telefónicas al embajador de Rusia. No es una sociedad sana", ha aseverado.

Durante la entrevista, Kisliak ha reconocido que los contactos diplomáticos rusos entre Rusia y EEUU son ahora más difíciles que antes. "Hay un ambiente tóxico en torno a nuestra embajada, en torno a los rusos en general", ha concluido el ex embajador.