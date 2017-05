easyJet creará 450 nuevas plazas para pilotos a partir de junio

easyJet ha anunciado este martes la creación de 450 nuevas plazas para pilotos a partir del próximo mes de junio, dentro de su nueva campaña 'For the love of Flying', la de mayor contratación de la historia de la compañía británica incorporará nuevos aviones gracias a un acuerdo con Airbus.

La 'low cost' británica ha llegado a un nuevo acuerdo con Airbus para convertir el actual pedido de 30 aviones A320neo en un nuevo pedido para el modelo A321neo, con una configuración de 235 asientos por aeronave. Esto supone un aumento del 30% de capacidad frente al A320 y de un 50% comparado con los A319.

La primera entrega de estos 30 nuevos A321neo que recibirá easyJet está prevista para el verano de 2018 y forma parte del acuerdo ya existente firmado en 2013, informó la aerolínea británica.

"Estos nuevos aviones nos ayudarán a cumplir nuestra estrategia de asegurar y hacer crecer nuestras primeras posiciones en los principales aeropuertos de Europa, que generalmente tienen restricciones de franjas horarias, mientras que reducen nuestro coste por asiento", ha afirmado la consejera delegada de la compañía, Carolyn McCall.

Los A321neo asegurarán un sustancial ahorro de costes unitarios estimado en entre un 8% y un 9% frente al A320 y en una mejora del 21% frente al A319.

Gran parte de este ahorro, explica easyJet, se debe a la reducción de consumo de combustible por vuelo, que permite además mejorar las emisiones de CO2 por pasajero por kilómetro --un 16% cuando se pase de un A320 a un A321neo y de un 21% cuando los A319 se sustituyan por los A321neo--.

En los seis primeros meses de su ejercicio fiscal, la aerolínea recibió nueve aviones A320 de 186 asientos, lo que supone un ahorro de costes por asiento del 7% al 8% en comparación con el A319. Asimismo, completó la calibración de 44 de sus actuales A320 de 180 asientos a 186.

A 31 de marzo, la flota de easyJet cuenta con 266 aviones --144 A319, 61 A320 con 180 plazas y 61 A320 con 186 plazas--. Las 144 aeronaves del A319 están siendo reemplazados de forma progresiva por el A320 y en este mes de junio se entregará el primer A321neo.

NUEVAS INCORPORACIONES DE PILOTOS

Las nuevas incorporaciones de pilotos tendrán acceso a entrenamientos de "alta capacidad y grandes oportunidades de desarrollo" dentro de la compañía.

De las plazas ofertadas, 300 se destinarán a cadetes, con especial atención a la incorporación de mujeres pilotos dentro de la iniciativa de la aerolínea británica denominada 'Amy Johnson'. A finales de septiembre de 2015, las mujeres representaban el 6% de las nuevas incorporaciones de pilotos en easyJet. Hoy cuenta con 164 mujeres piloto, de ellas 62 con el cargo de capitán.

Los de 300 pilotos de easyJet vuelan en su flota de 265 aviones que cubre 870 rutas en 31 países europeos. En España cuenta con 50 pilotos en su base de Barcelona y con 40 en la base estacional de Palma de Mallorca, inaugurada el pasado mes de marzo. La aerolínea se encuentra en una fase de crecimiento y tiene previsto ofrecer nuevas plazas en todas sus bases.