El drama migratorio continúa: más de 12.000 personas han intentado llegar en 2018

Los flujos migratorios continúan y el desastre humanitario se mantiene en las aguas europeas. A través del mar Mediterráneo miles de personas continúan intentado llegar a Europa y los países del sur continúan soportando la presión del problema europeo. España, no se escapa, y la frontera sur continua siendo un punto de llegada para miles de personas, igual que en las aguas españolas se sigue rescatando pateras cada día.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en este año 2018, 12.810 personas han llegado a Europa. 10.579 lo han hecho a través del mar, cruzando al continente pagando a las mafias. En el primer trimestre del año 2017, según los propios datos de la IOM, más de 20.000 personas llegaron a Europa.

Los lugares a los que llegan no cambian: Italia, Grecia, Bulgaria y España encabezan los puntos de entrada al continente, algo que tanto las ONG como los expertos entienden como puntos de acceso, pero no de residencia. Muchas de las personas que llegan no tienen intención de quedarse en el primer país al pueden acceder, sino continuar su camino hacia dentro del continente.

Irak, Siria, Afganistán o la República del Congo son los países que más emigrantes deja ya que la situación en sus países continúan viviendo una situación de conflicto.





En España el goteo continúa

Este jueves una patera con 30 hombres, tres mujeres y tres niños fue rescatada en el mar de Alborán. Así informó Salvamento Marítimo que se encargó de llevarles al puerto pesquero de Almería. Todas las personas eran de origen subsahariano.

Una portavoz del explicó a la redacción local de Europa Press que fue el helicóptero Helimer 207 el que avistó la patera. Unos minutos más tarde, una zódiac de unos 5,5 metros de eslora de color verde, se trasladó a la posición donde también se habían desplazado los medios marítimos para comenzar el rescate.

Hasta el punto reseñado acudió la Guardamar Polimnia, que procedió al trasbordo de los ocupantes de la patera a las 11,26 horas tras comprobar que todos estaban en aparente buen estado de salud y puso rumbo hacia el puerto pesquero de Almería, donde los rescatados serán atendidos por un equipo de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja.

El servicio dependiente de Fomento movilizó sus medios tras recibir un aviso sobre las 22,00 horas de este miércoles en el que se alertaba de una patera había partido de la zona marroquí de Bouyafar con 33 personas a bordo.





El Mar de Alborán, foco de llegadas

Desde el mes de enero, Salvamento Marítimo ha tenido una actividad constante en las aguas del Mar de Alborán. El goteo de personas que se suben a las pateras para lanzarse al mar con el objetivo de llegar a España es constante según los datos que manejan.

A preguntas de teitneresa.es, Salvamento Marítimo detalla las cifras que de momento han recogido del primer mes del año. En total tuvieron que atender 19 emergencias relacionadas con las migraciones irregulares para rescatar a un total de 32 pateras. Se rescató a más de 845 personas y 2 fallecieron. Si a estas cifras se unen las atenticas por Marruecos, el número alcanza las 1.238 personas.