Los 28 discuten aplazar a octubre el inicio de las negociaciones de adhesión con Macedonia y Albania

La Comisión Europea ha recomendado a los gobiernos europeos abrir ya las negociaciones de adhesión con ambos países, pero Francia, Países Bajos y Dinamarca se han mostrado reacios a dar ya el paso, mientras que el Parlamento alemán todavía no ha tomado una decisión, por lo que el Gobierno de Berlín tampoco está en posición de tomar ya una decisión, según han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

Los Veintiocho no han podido lograr un acuerdo este lunes a nivel de embajadores, por lo que la discusión llegará a abierta a la reunión del Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo para preparar la cumbre europea del jueves y viernes y no se descarta que incluso los líderes aborden la cuestión. "No ha habido acuerdo, por lo que el texto irá a los ministros", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

Los Veintiocho no han logrado ponerse de acuerdo para decidir sobre el inicio de las negociaciones con ambos países en "octubre" después de que Alemania haya dejado claro que "no podía garantizar que habrá una decisión de su Parlamento en septiembre".

En el anterior borrador de texto sobre la mesa se comprometían a tomar "una decisión clara lo antes posible y a más tardar en septiembre de 2019".

Italia ha reclamado decidir al mismo tiempo sobre Albania y Macedonia del Norte, a pesar de que "hay bastante buena voluntad con Macedonia en el Consejo" después del acuerdo histórico que alcanzó con Grecia para resolver su disputa por el nombre del país, mientras que la situación de Albania "es más difícil" por los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición y un progreso "menos visible". De momento, los Veintiocho discuten un plazo "idéntico" para ambos, según fuentes diplomáticas.

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha defendido que las negociaciones deberían iniciarse "lo antes posible" y "sin dilación" tanto con Albania como con Macedonia del Norte porque "están listos" y ha argumentado que no hacerlo tendría "consecuencias importantes" tanto para ambos países pero "sobre todo para la credibilidad" del proceso de ampliación en la UE. "No es ampliación, es un proceso de reunificación del continente", ha defendido.

El comisario de Ampliación, Johannes Hahn, ha defendido que ambos países han hecho "todo" lo que se les ha pedido y ha avisado de que Serbia y Kosovo necesitan ver que "se compensa por cumplir con los compromisos políticos".

El ministro de Exteriores eslovaco, Miroslav Lajcak, ha defendido abrir las negociaciones con ambos países y ha recordado que "abrir las negociaciones de adhesión no es lo mismo que cerrarlas" y "no significa que tienen que acabar al mismo tiempo, pero reforzaría la voz de la UE". "Esto es un proceso que controlamos plenamente", ha remachado.

El plazo para decidir el inicio de las negociaciones de adhesión tanto con Albania como con Macedonia del Norte es la única cuestión abierta, junto con la reacción a las actividades de exploración de gas por parte de Turquía en aguas de la zona económica exclusiva de Chipre.