El director general de la AIEA dice que Irán cumple el acuerdo nuclear y pide "basarse en los hechos"

"Desde enero de 2016, la AIEA ha estado monitorizando y verificando los compromisos nucleares de Irán bajo el acuerdo nuclear", ha dicho durante su visita oficial a Teherán, manifestando que el acuerdo "es una ganancia de cara a la verificación".

"La AIEA puede declarar que los compromisos nucleares de Irán bajo el acuerdo están siendo respetados", ha subrayado, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Así, Amano ha indicado que "lo más importante es basarse en los hechos", en una aparente referencia a la intención declarada del presidente estadounidense, Donald Trump, de renegociar el acuerdo argumentando que Irán ha violado "el espíritu" del acuerdo.

"Siempre me he basado en los hechos desde que me convertí en director general de la AIEA. A veces tengo que dar malas noticias, pero también doy buenas noticias. Es muy importante ceñirse a las reglas, y lo seguiré haciendo", ha zanjado, tal y como ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Durante la jornada, el presidente iraní, Hasán Rohani, se ha comprometido durante un encuentro con Amano a mantener "una cooperación a largo plazo" con la AIEA, según la cadena de televisión iraní Press TV.

"Esperamos que, dada la total cooperación de Irán en los últimos años, la agencia dé sus conclusiones finales sobre la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní lo antes posible", ha dicho.

Asimismo, ha abogado por mantener "la independencia e imparcialidad" de la AIEA y ha recordado la importancia de respetar los acuerdos internacionales, recordando que Teherán ha expresado en numerosas ocasiones que no será el primero en romper el acuerdo nuclear.

"Seguiremos respetando el acuerdo nuclear mientras podamos seguir disfrutando de los beneficios mencionados en él", ha señalado, manifestando que "no es aceptable que algunos países y sus altos cargos intenten influir en las decisiones de la agencia y presionarla".

El acuerdo nuclear, del que forman parte --además de Estados Unidos e Irán-- Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, ha permitido levantar las sanciones contra Teherán y reintegrar al país paulatinamente en la comunidad internacional.