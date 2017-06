Viernes 'secesionista': el Brexit en el aire, el referéndum catalán en la agenda

Primero fue la crisis, y luego los países y regiones culparon al vecino, al Estado o a la Unión Europea.

La sociedad catalana emprendió, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que modificaba su Estatut en 2012, el camino de la secesión. Este viernes han anunciado que programan para el 1 de octubre su referéndum (“¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?”).

Los británicos decidieron hace un año separarse de la Unión Europea. Hoy han votado en contra del plan del partido conservador de conseguir un mandato claro para negociarlo con Bruselas.

Escocia votó en 2014 quedarse en Reino Unido. Pero el partido en el Gobierno ha decidido que, tras el Brexit, hacía falta otra consulta, para salirse y mantenerse dentro de la UE. Han hecho campaña en ese sentido. Y este viernes han sufrido un varapalo en las urnas.

May-day! Reino Unido se enfrenta a la incertidumbre

Theresa May heredó de David Cameron la patata caliente de consumar el Brexit. Pero salir de la Unión Europea es como destejer una prenda sin que se rompan las fibras. May quería un mandato claro. Ya tenía mayoría absoluta en el Parlamento, pero quería apoyo total para ir a Bruselas con paso firme. No lo ha conseguido, más bien al contrario.

Mayday! Los conservadores han ganado las elecciones por la mínima (dos puntos porcentuales) y han perdido escaños y fuerza.

Que Jeremy Corbyn haya pedido la dimisión de May no ha sorprendido; que lo hayan hecho los miembros de su propio partido, el conservador, sí. Muestra que el efecto del adelanto electoral ha sido el contrario al deseado. Se ha profundizado la división interna y se ha debilitado a los Tories en el Parlamento.

Ahora todo es incierto, y por eso se hunde la libra. Desde quién formará Gobierno (los laboristas se han ofrecido al resto de partidos para sacar adelante un Ejecutivo en minoría), hasta si habrá un Brexit duro (esencialmente, un divorcio no amistoso) o uno dulce y acordado con la Unión Europea.

Peor, imposible.

El partido del Gobierno escocés pincha tras ofrecer otro referéndum

Ha sido una jornada de ganadores que pierden, y perdedores que ganan. May pierde ganando, Corbyn gana perdiendo. Pero no están solos.

Partido Nacional Escocés (SNP) ha sido el más votado en las elecciones en Escocia, pero se ha dejado escaños. El mensaje ha sido interpretado como un no a la iniciativa de Glasgow de hacer un nuevo referéndum para salirse de Reino Unido y quedarse en la Unión Europea.

Catalunya atraviesa el Rubicón secesionista

En Barcelona, al contrario que en Londres o Glasgow, este viernes no ha habido noticia, pero sí relevancia histórica.

La Generalitat ha anunciado la fecha del referéndum, 1 de octubre, y el texto de la pregunta. Pero lo ha hecho viva voce, sin documento alguno, para evitar la impugnación, la inhabilitación o cualquier intento oficial de detener el proceso.

¿Puede mantenerse en esa asepsia la celebración de una consulta popular?