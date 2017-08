Cinco jueces designados por la oposición venezolana se refugian en Colombia

Desde la designación de 33 magistrados por parte de la Asamblea Nacional venezolana, las autoridades han detenido a varios de ellos y otros, en cambio, han optado por contactar con países vecinos. Dos han logrado asilo político en Panamá y seis se encuentran en la Embajada de Chile en Caracas.

Troconis ha confirmado en una entrevista a 'El Tiempo' su huída a Colombia, donde también han recalado otros cuatro jueces más. Durante dos semanas, permaneció "escondido" en viviendas de amigos que la ayudaron frente a la "injusticia", hasta que pudo cruzar la frontera.

"Tuvimos una acogida inmensa de las autoridades de inmigración", ha afirmado Troconis, en cuyo pasaporte figura que se encuentra en Colombia "en condición de turista y no como refugiados ni asilados, como les ha tocado a otros". No obstante, sí que ha mantenido reuniones con el Defensor del Pueblo y con otras instituciones que les han ofrecido, entre otras cuestiones, "opciones laborales".

El magistrado ha denunciado que, desde que fueron designados por la Asamblea Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) ejerció una presión "total" contra ellos. En este sentido, ha denunciado que los agentes chavistas han irrumpido en viviendas de parientes y amigos en busca de información sobre su paradero.

"Todo esto es duro, y más cuando no has cometido delitos. Me tienen bloqueadas las cuentas, sin una orden judicial", ha lamentado Troconis.