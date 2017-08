Un descarrilamiento deja al menos una veintena de heridos en Uttar Pradesh (India)

De acuerdo con el diario 'The Times of India', son al menos dos los fallecidos en el suceso pero el Ministerio de Ferrocarriles todavía no ha podido confirmar esta información.

El descarrilamiento tuvo lugar concretamente cerca de Muzaffarnagar, al norte de Nueva Delhi, según el superintendente de Policía Ajay Kumar Sahdev.

El ministro de Ferrocarriles, Suresh Prabhu, ha informado de que al lugar se han desplazado "varias ambulancias para asegurar el rápido transcurrir de la operación de rescate" y ha ordenado una investigación completa del incidente.