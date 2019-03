Los demócratas excluyen a Fox como organizadora de debates de sus candidatos de cara a las elecciones de 2020

El presidente del organismo, Tom Perez, ha hecho referencia a un artículo publicado por 'New Yorker' sobre el papel de la cadena a la hora de promover la agenda política del mandatario del país norteamericano.

"Creo que un camino clave hacia la victoria es seguir expandiendo nuestro electorado y llegar a todos los votantes", ha dicho, antes de agregar que "se hizo una prioridad de hablar con un amplio sector de potenciales socios mediáticos, incluida Fox News".

"Las recientes informaciones en el 'New Yorker' sobre una relación inapropiada entre Trump, su Administración y Fox News me ha llevado a concluir que la cadena no está en posición de acoger un debate justo y neutral para nuestros candidatos".

Por ello, Perez ha resaltado que "Fox News no será un socio mediático para los debates en las primarias de los demócratas de cara a 2020", según ha recogido el diario estadounidense 'The Washington Post'.

Numerosos medios, incluida Fox News, han presentado sus propuestas al Comité Nacional Demócrata para televisar alguno de los doce debates previstos, que arrancarán a partir del mes de junio. Hasta ahora han sido entregados permisos para dos, a la NBC y la CNN.

En respuesta, el vicepresidente de Fox News Bill Sammon ha expresado su deseo de que el Comité Nacional Demócrata "reconsidere su decisión" y ha defendido que los periodistas Chris Wallace, Bret Baier y Martha MacCallum "son el mejor equipo de debates en el negocio".