Los demócratas amenazan con citar a la Casa Blanca para aclarar el acceso del yerno de Trump a material secreto

El documento, recogido por el diario 'The New York Times', contradice una declaración de Trump en una entrevista con el diario en enero en la que aseguró que no existía nada que demostrara que había ordenado una autorización para Kushner, que finalmente fue emitida por el presidente a pesar de las objeciones de Kelly, del ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn y los servicios de Inteligencia al considerar que Kushner estaba incapacitado para trabajar como asesor de alto nivel en política internacional, como deseaba el mandatario.

"El proceso para conceder acceso a material de seguridad debería funcionar de forma equitativa y neutral de acuerdo con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", ha declarado Cummings a última hora de este jueves.

"Y esta última información indica que el presidente Trump podría haber concedido a su hijo el acceso a la información de seguridad más importante del país a pesar de los consejos de su personal, contradiciéndose al negar en público cualquier rol en esta situación", ha añadido Cummings en un comunicado recogido por la web Politico.

El comité, en manos de los demócratas desde las últimas elecciones legislativas, es el encargado de investigar posibles comportamientos delictivos tanto de la Casa Blanca como de los partidos demócrata y republicano, y su veterano presidente está capacitado --aunque no es muy habitual-- para emitir citaciones de manera unilateral, sin el permiso del resto de sus integrantes.

Hay que tener en cuenta que los demócratas en el Congreso llevan desde mayo de 2017 pidiendo que a Kushner se le revoquen sus permisos de seguridad. Hace año y medio que solicitaron a las agencias de seguridad e inteligencia toda la información sobre este procedimiento, y hasta ahora no han recibido nada.

Sin embargo, con los demócratas al frente de este comité, uno de los más poderosos del Congreso, la situación podría acelerarse. "Esperamos un cumplimiento total de las peticiones tan pronto como sea posible o de lo contrario comenzaremos a considerar alternativas para garantizar que sucede", ha amenazado Cummings.