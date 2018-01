Las declaraciones más salvajes de Donald Trump

"¿Por qué recibimos a inmigrantes de países de mierda?". Así se ha referido Donald Trump a Haití y El Salvador durante una reunión para renegociar el programa que concede residencia legal a sus ciudadanos. Respondió así a la propuesta de algunos legisladores para encontrar una alternativa la eliminación del programa, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).

Este comentario del presidente de EE.UU ha generado conmoción, pero no sorpresa. No es la primera vez que se expresa en estos términos ni desprecia a otros países, razas, a las mujeres, su odio no tiene límites y no duda en hacerlo saber.

Los haitianos ya habían sido víctimas de las declaraciones del presidente anteriormente: "Todos tienen sida", dijo en junio del año pasado. Sobre los 40.000 nigerianos que habían llegado a Estados Unidos desde su posesión, el republicano pidió: "Que vuelvan a sus cabañas en África".

Pese a todo, el presidente parece no haber presentado desgaste electoral, y consigue que se hable de sus frases racistas, xenófobas, machistas o violentas y no de su gestión de la presidencia. Estas son algunas de sus afirmaciones más inverosímiles:

"Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos": Donald Trump sabe que tiene unos votantes leales y con estas declaraciones lo dejó claro. Fue la primera vez durante su campaña que EE.UU y el resto del mundo tomó conciencia de la clase de hombre al que se enfrentaba.

"Cuando México envía a su gente, están trayendo problemas aquí. Traen drogas. Traen delincuencia. Son violadores": Uno de los pilares de su campaña fue la construcción de un muro en la frontera con Méjico, y la rocambolesca idea de que ellos mismos lo pagarían. En su absoluto desconocimiento del mundo no dudó en asegurar que todos los mejicanos eran violadores.

"Restablecería el ahogamiento simulado para los sospechosos de terrorismo": El presidente nunca ha escondido su falta de sensibilidad y no ha dudado en utilizar una de las mayores preocupaciones durante su mandato para acaparar portadas: el terrorismo. El ahogamiento simulado era utilizado por la CIA en sus cárceles secretas y fue prohibido tras la llegada de Obama a la Casa Blanca.

"Un reportero muy agradable. Ahora el pobre chico, tenías que verle": Así se refirió Donald Trump a un reportero con discapacidad, a continuación trató de imitar al reportero moviendo las manos descordinadamente.

"Cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (...). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo": Frente a la creencia de que el desagradable personaje de Trump es una desagradable imagen prefabricada para llamar la atención, apareció un vídeo grabado en 2005 y divulgado en octubre donde el presidente hablaba así de las mujeres, y de abuso, cuando ya estaba casado con Melania.

"Podías ver cómo le salía sangre de sus ojos. Le salía sangre de su... donde sea" (haciendo referencia a su menstruación): Es machista y misógino y no lo oculta. Con estas palabras se refería a la periodista Megyn Kelly después de que ella le preguntara por otras afirmaciones anteriores. Esta vez tuvo consecuencias y Trump se quedó fuera de un evento republicano.

"John McCain no es un héroe de guerra. Prefiero a los que no han sido capturados": Estas palabras generaron un rechazo colectivo. Para Trump, McCain no merece ser considerado un héroe de guerra por ser capturado cuando estaba destinado en Vietnam, donde sufrió torturas que le han provocado unas secuelas físicas muy visibles.

Sobre Clinton: "Eres una asquerosa":Fue la frase que dedicó a Clinton, mientras hablaba sobre sus planes de política fiscal y su visión sobre la seguridad social.

"Si yo llego a estar al mando, dudo que los terroristas del 11S hubiesen entrado al país": Asegura que El único fallo de seguridad fue que él no estaba al mando del país.

"El sistema (electoral) está totalmente amañado y violado": Trump repitió este mantra durante toda la campaña y aseguró que no aceptaría el resultado si no ganaba, un gesto sin precedentes en la historia reciente de EEUU.