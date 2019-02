Una activista costarricense denuncia por violación al premio Nobel de la Paz y ex presidente Óscar Arias

La denunciante es una médico y activista a favor del desarme nuclear que cuando habrían ocurrido los hechos tenía 30 años. Según su relato, recogido por el semanario costarricense 'Universidad', visitó a Arias en su casa de San José el 1 de diciembre de 2014, cuando ya estaba fuera del cargo, para recabar su apoyo en la campaña contra las armas nucleares.

La mujer asegura que después de la reunión Arias se abalanzó sobre ella cuando estaba saliendo y la tocó el pecho y la vagina a pesar de que le dijo expresamente que no quería mantener relaciones sexuales con él. "Yo estaba como que no sabía qué hacer, me sentía atrapada en ese momento", ha contado.

La mujer explica que entonces no denunció porque tenía miedo de que un enfrentamiento con Arias perjudicara la campaña a favor del desarme nuclear. La denuncia se presentó el lunes ante la Fiscalía costarricense, de acuerdo con 'Universidad'. Arias podría ser condenado a hasta 16 años de cárcel.

En respuesta, el ex mandatario centroamericano ha emitido un comunicado en el que rechaza "categóricamente" esta acusación. "Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer", ha aseverado.

Además, ha recordado que durante su vida pública se esforzó por impulsar la igualdad de género. "Pues considero que es un medio indispensable para lograr una sociedad más justa y equitativa para todas las personas", ha añadido.

Arias, de 78 años, fue galardonado con el Nobel de la Paz en el año 1987 por su participación en los procesos de paz que pudieron fin a los conflictos armados en Centroamérica. Gobernó Costa Rica en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010) y es una de las figuras más prestigiosas del país.