Los conservadores británicos se quedarían a 18 escaños de la mayoría, según encuestas

El Partido Conservador británico sigue perdiendo escaños de cara a las elecciones generales del próximo 8 de junio en Reino Unido, según la última encuesta de YouGov, que le concedería 308 asientos en el Parlamento británico, a 18 de la mayoría.



Cuando la primera ministra conservadora, Theresa May, declaró en abril las elecciones anticipadas, su partido disfrutaba de 330 escaños parlamentarios.

Sin embargo y desde entonces el Partido Laborista de Jeremy Corbyn ha ido ascendiendo en intención de voto. Si bien la victoria conservadora nunca ha sido puesta en duda, este resultado obligaría a May a entablar una alianza progresista si quiere controlar la cámara.

De hecho, y según la misma encuesta de hoy en YouGov, los laboristas obtendrían 261 escaños, cuatro más que los reflejados en el último sondeo publicado ayer por la encuestadora.

En línea con otras encuestas

Otra encuesta, de IPSOS, da un panorama similar. La ventaja de los conservadores británicos que lidera la primera ministra, Theresa May, es ya solo de un 5 por ciento respecto al partido Laborista de Jeremy Corbyn, a falta de una semana para las elecciones generales en el país; siete días que se antojan cruciales dado que todavía hay un 20 por ciento de indecisos a la hora de depositar su voto.



De acuerdo con el sondeo, los conservadores obtendrían un 45 por ciento de los votos frente al 40 por ciento que conseguirían los laboristas, que se mantendrían como las dos principales fuerzas políticas del país, muy por delante de los liberaldemócratas de Tim Farron (un 7 por ciento) y el nacionalista UKIP de Paul Nuttall (2%).

Aunque May tiene mejor imagen entre los votantes que su rival directo, su partido está perdiendo terreno. Desde la última encuesta de IPSOS Mori a mediados de mayo, los conservadores han perdido un 4 por ciento de votos mientras que los laboristas han subido un 4 por ciento, ya muy por debajo de los dos dígitos de distancia con los que May comenzó los sondeos.

En términos generales un 78 por ciento de los votantes ya han decidido definitivamente por quién van a votar en los comicios de la semana que viene, según la encuesta de IPSOS Mori realizada entre el miércoles y ayer.

Uno de cada cinco, no obstante, todavía no se ha decidido. Este porcentaje general del 20 por ciento es parecido en lo que a partidos concretos se refiere: un 23 por ciento de los declarados conservadores y un 21 por ciento de los declarados laboristas todavía no tiene muy claro si finalmente depositará su voto a favor de los respectivos candidatos.

MAY, MEJOR PRIMERA MINISTRA

Un 50 por ciento de los encuestados ha manifestado que May sería una primera ministra más capaz que Corbyn, a quien solo respaldan en este sentido un 35 por ciento de la población consultada. Sin embargo, hay que destacar que el porcentaje de apreciación de May ha descendido seis puntos desde hace dos semanas y que Corbyn ha subido seis, con especial afinidad entre los votantes más jóvenes.

Lo mismo sucede en lo que a satisfacción por las capacidades de liderazgo de May: un 43 por ciento se ha declarado complacido por su labor frente al 39 por ciento en el caso de Corbyn. En este apartado, sin embargo, la primera ministra ha registrado un descenso de nada menos que 12 puntos respecto al último sondeo. Corbyn, por contra, ha remontado ocho puntos.

EL MARGEN SE REDUCE

La de IPSOS no es la primera encuesta de esta semana que concede un margen tan estrecho a Theresa May. Sin ir más lejos, un sondeo de YouGov publicado el miércoles concedía a los conservadores una ventaja de solo tres puntos.

Traducido a número de escaños, los 'tories' obtendrían 313 escaños, a 13 de la mayoría parlamentaria de 326 asientos, de acuerdo con la misma encuestadora.

Los conservadores, así, habrían perdido 17 escaños desde las encuestas de YouGov publicadas cuando la primera ministra convocó elecciones anticipadas el mes pasado. Los laboristas, de acuerdo con esta última encuesta, aspiran a ganar 257 escaños.