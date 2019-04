Las bases conservadoras se movilizan contra May por su gestión del Brexit

Los jefes de más de 70 asociaciones locales han anunciado la convocatoria de un encuentro extraordinario para debatir el futuro de May. El foro prevé realizar una votación no vinculante en la que participarán unos 800 dirigentes de la formación gobernante.

"Creemos que May no es la persona adecuada para seguir como primera ministra y liderarnos en las negociaciones" del Brexit, sostiene la petición de las bases, que plantea incluso que la jefa de Gobierno dimita para permitir al partido elegir a otro responsable, según la BBC.

La movilización no tiene precedentes en Reino Unido, aunque en la práctica May está blindada al menos hasta diciembre. Hasta entonces no se cumplirá un año desde que la primera ministra superó una moción de confianza en el Parlamento, aunque ya entonces 117 compañeros 'tories' votaron en su contra.

May ha logrado una prórroga hasta octubre de un proceso que en teoría debería haber quedado completado a finales de marzo. Reino Unido se verá obligado a participar en las elecciones europeas si su Parlamento no aprueba antes el acuerdo de retirada y se produce un Brexit ordenado antes del 22 de mayo.