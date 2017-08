Los comisarios europeos gastaron casi 500.000 euros entre enero y febrero de 2016 en viajes oficiales

Los miembros de la Comisión Europea gastaron casi 500.000 euros entre enero y febrero de 2016 en viajes oficiales, según la información que ha obtenido la organización española Access Info, aportada por el Ejecutivo comunitario, y que ha publicado la revista belga 'Knack'.

Según estos datos, durante los dos primeros meses del pasado año los comisarios visitaron 26 países europeos y 28 países de fuera del bloque comunitario. En conjunto, los miembros de la Comisión Europea efectuaron 261 misiones. En total, el coste de todas las misiones oficiales fue de 492.249 euros.

El medio flamenco también explica que, por lo general, fueron vistas breves: seis de cada diez misiones no duraron más de dos días. El alemán Günther Oettinger, entonces comisario de Economía y Sociedad digitales y ahora a cargo de la cartera de Presupuestos, fue el que más noches pasó en el extranjero, con 35. La comisaria de Empleo, la belga Marianne Thyssen, fue la que participó en un número mayor de viajes oficiales, con 16 misiones.

No obstante, la misión más cara fue el viaje de la Alta Representante para Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, quien, con una delegación que varió entre las seis y las ocho personas, gastó un total de 75.118 euros en para asistir a las cumbres de Azerbaiyán y de Armenia que tuvieron lugar entre el 29 de febrero y el 2 de marzo del pasado año.

El presidente de la Comisión Europea, al igual que la italiana, hizo uso de un vuelo chárter también a finales de febrero para viajar, junto con una delegación de otras ocho personas, a Roma. En este viaje el luxemburgués se reunión con el entonces primer ministro, Mateo Renzi o con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. El montante total de este viaje ascendió a 26.351 euros.

Bruselas ha salido al paso de la información publicada sobre el vuelo de Juncker y ha defendido que se trata del coste total de una delegación formada por nueve personas. Además, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo comunitario hizo uso de un vuelo chárter porque "no había ningún avión comercial disponible que se ajustase a la agenda del presidente".

La portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, ha explicado que la UE tiene "normas claras" que establecen cuándo se puede viajar con un vuelo chárter y no con uno comercial. Según ha explicado, el código de conducta permite hacer esto cuando no hay vuelos comerciales disponibles, cuando éstos no se ajustan a la agenda de los comisarios o por razones de seguridad.

"UNA DE LAS ADMINISTRACIONES MÁS TRANSPARENTES"

Además, Andreeva también ha apuntado que Bruselas publica los gastos de cada misión siempre que son solicitados y ha recordado que en el presupuesto de la UE existe una sección en la que se exponen los gastos administrativos y que es pública.

"Somos una de las administraciones más transparentes en el mundo, que publica información a diario sobre el trabajo que hace", ha afirmado la portavoz de la Comisión Europea.

En la misma línea, Andreeva ha recordado que fue Juncker el que pidió a los comisarios que viajaran por el bloque comunitario "porque deben ser quienes se comprometan con los ciudadanos" y expliquen las políticas de la UE.

"Tenemos reglas que aseguran que hacemos nuestro trabajo de la forma más económica posible" ha defendido, para después enfatizar que el presupuesto de la Comisión está controlado anualmente por el Parlamento Europeo.