La comisaria de Justicia aboga por condicionar futuros fondos al Estado de Derecho y lucha contra la corrupción

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, se ha mostrado este martes partidaria de condicionar futuras partidas de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho y a la lucha contra la corrupción de los estados miembros que los reciban, si bien ha descartado la congelación de ayudas actuales por la crisis en Polonia porque implicaría cambiar sobre la marcha reglas presupuestarias ya acordadas.

"Me preocupa la distribución de fondos europeos a un Estado miembro en donde el Estado de Derecho no funciona y no tenemos ninguna garantía de que si hay corrupción o fraude los autores vayan a ser castigados", ha asegurado la comisaria checa en una rueda de prensa en Bruselas.

Jourova ha defendido que el Estado de Derecho sea uno de los criterios para el reparto de ayudas comunitarias, porque se trata de tener "salvaguardas" para asegurar que "el dinero del contribuyente europeo" se destina a inversiones "justas".

Con todo, la comisaria ha querido dejar claro que esta idea se enmarca en las discusiones para el próximo programa presupuestario de la Unión Europea, a partir de 2020, y no afectaría al marco actual 2014-2020.

"No puedo imaginar que cambiásemos las reglas (del juego) y principios durante la partida, que es el marco presupuestario actual", ha enfatizado, para negar que en el pasado hubiera defendido congelar las ayudas a Polonia por las reformas que ponen en riesgo la independencia judicial y la libertad de prensa en este país.

"Nunca dije que quisiéramos cortar los fondos a Polonia, fue un malentendido", ha continuado.

"NERVIOSISMO" DE LA UE POR REFORMAS EN POLONIA

En cuanto a la crisis abierta con Varsovia por la reforma que ultima el Gobierno ultraconservador sobre el sistema judicial, Jourova ha pedido esperar al debate de este miércoles en el Colegio de Comisarios para ver cuáles son los pasos que decide dar Bruselas.

El Ejecutivo comunitario avisó hace una semana a Polonia de que esta semana sería expedientado si seguía adelante con la controvertida reforma y de que se exponía a la activación del artículo 7 del Tratado de la UE, que en última instancia podría dejarle sin derecho a voto en la UE.

Jourova ha dicho que en la Comisión hay una "gran preocupación" por lo que está ocurriendo, pero que la situación "cambia cada hora" y por ello se debe esperar al análisis detallado del miércoles, que tendrá en cuenta el veto parcial del presidente polaco al paquete de reformas.

En cualquier caso, la comisaria de Justicia ha apuntado el "nerviosismo" que existe en la judicatura europea por las consecuencias que puedan tener en la cooperación judicial entre estados miembros los cambios que promueve Varsovia.

"Para el sistema europea de justicia es absolutamente esencial que tengamos una cooperación efectiva entre Estados miembros, para lo que es absolutamente esencial que haya un sistema judicial eficiente e independiente", ha explicado.

"Lo que veo es un alto nivel de nerviosismo en el mundo de la judicatura en la UE. Porque si el sistema en un Estado miembro es afectado de manera negativa, afecta a todo el sistema europeo", ha concluido.