Las ‘cobras’ de Melania a Trump dan la vuelta al mundo

En su primer viaje al extranjero como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha visitado Arabia Saudí junto a su esposa, Melania, y su hija Ivanka. A su llegada a Tel Aviv, un gesto en particular no pasó desapercibido para las cámaras: Donald Trump buscando la mano de su esposa y el evidente rechazo de esta que la aparta de un “manotazo”. El vídeo no ha tardado en dar la vuelta al mundo:





Este miércoles, a su llegada a Roma para visitar al Papa, de nuevo, el matrimonio ha vuelto a protagonizar un tenso momento. Justo cuando iban a descender del avión, el presidente estadounidense ha querido coger, de nuevo, la mano de Melania y ésta se la ha retirado, dejando su palma en el aire.





Sin embargo, no es la primera vez, ni la segunda, que Melania rechaza un gesto cariñoso de su marido. Uno de los más sonados se produjo precisamente durante la toma de posesión del líder norteamericano el pasado 20 de enero en Washington DC.





¿Cuándo será la siguiente? Las redes esperan ansiosas.