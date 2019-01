Dos miembros de la lista de los 'chalecos amarillos' a las europeas renuncian a su candidatura

Hayk Shahinyan y Marc Doyer han anunciado este lunes su retirada del proyecto liderado por Ingrid Levavasseur, informa el diario 'Le Figaro'. Shahinyan ha informado de su decisión a través de Facebook y ha argumentado que tienen "dudas" sobre la "prisa" con la que "se dejó llevar" a una configuración distinta a la que llevaba semanas defendiendo.

"He tomado la decisión de retirarme de todas mis actividades, de regresar a Lyon y tomarme una semana para analizar, pensar, preparar propuestas y dar un paso atrás", ha indicado. "Siempre he sido y siempre seré un hombre libre, guste o no. No voy a dejar la lucha. Nunca", ha remachado.

Doyer, por su parte, ha renunciado a la lista en declaraciones a 'Le Journal du Dimanche' en las que ha explicado que "no perjudica al resto de la lista". "Soy el blanco de todos los ataques (...). Me retiro", ha explicado. Doyer ha estado vinculado anteriormente a la Unión Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen y a La República en Marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron.

Frederic Mestdjian, cuarto en la lista de los 'chalecos amarillos', ha defendido a Shahinyan porque "necesita algo de tiempo para él", pero ha subrayado que estas dos salidas no suponen el final del proyecto electoral. "La lista sigue adelante. Estamos tan motivados como antes, si no más", ha apostillado.

Los 'chalecos amarillos' han logrado sacar a miles de personas a las calles de Francia en los últimos tres meses en una movilización persistente contra el presidente Macron y su política percibida como afín a las clases más altas. El movimiento --con gran respaldo en las encuestas-- ha logrado articular una serie de reivindicaciones y propuestas concretas y las ha presentado como programa electoral de cara a las elecciones europeas de mayo.