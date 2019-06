R.Unido

Diez 'tories' se lanzan a la carrera para suceder a May al frente del partido y del Gobierno

La carrera para suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador y, por ende, del Gobierno ha arrancado este lunes de forma oficial con diez 'tories' como candidatos, si bien el ex alcalde de Londres y ex ministro de Exteriores Boris Johnson parte como favorito.