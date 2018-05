El candidato del opositor CHP a la Presidencia de Turquía dona 90 euros a las campañas de sus rivales

"En estos momentos difíciles, la sociedad y los políticos deben unirse y no caer en la polarización. Los políticos no son enemigos. Por este motivo, he donado mi salario a las campañas electorales de mis oponentes a la Presidencia", ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Posteriormente, ha explicado que ha acudido al banco para ingresar la citada cantidad en las cuentas de todos los candidatos a la Presidencia del país: Recep Tayyip Erdogan, del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP); Selahattin Demirtas, del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP); Meral Aksener, de IYI (el Buen Partido); Temel Karamollaoglu, de Saadet; y Dogu Perincek, del Partido Patriota.

"Espero que mis queridos competidores los gasten bien. Rezo por su salud", ha dicho a los periodistas a las afueras del banco, antes de resaltar que "estaría bien" que ellos respondieran haciendo ingresos a su campaña, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

Por otra parte, ha criticado al actual presidente, Erdogan, por el exceso de recursos destinados a su campaña. "Erdogan no necesita dinero. Todos los aviones, coches y fondos discrecionales están a su disposición", ha dicho, antes de decir que sólo ha donado a su campaña "para ser justo".

Erdogan, que ha ocupado cargos de primer nivel desde el año 2003, parte como favorito ante una terna de cinco candidatos más liderada por Ince y Aksener. Demirtas, cuyo partido fue la fuerza más votada en las últimas elecciones, se encuentra encarcelado.