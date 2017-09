Google acusada de pagar menos a sus empleadas, otra vez

Google no levanta cabeza. Justo cuando la compañía se encontraba bajo investigación del Departamento de Trabajo por supuestas brechas salariales en la compañía, tres exempleadas han decidido emprender acciones legales contra la compañía de Alphabet por discriminación salarial y de promoción por motivos de género. La denuncia ha sido presentada en la Corte superior de San Francisco en California.

La demanda la firman una ingeniera, una especialista en comunicación y una directiva con diferentes posiciones en la sede de Mountain View, California, actualmente todas apartadas de la compañía Según la denuncia, aseguran que dentro de la compañía del buscador se paga menos a las mujeres por un trabajo igual, tal y como informaban en su nota de prensa. "Aunque Google ha sido un innovador tecnológico líder en la industria, el trato a sus empleadas no ha entrado aún en el Siglo XXI" han declarado. La brecha salarial sería una violación de la Ley de Igualdad vigente en el California, tal y como informa su abogado.

Desde Google no se han quedado quietos. Gina Scigliano, la jefa de comunicación de Google, ha negado en un comunicado las acusaciones asegurando la existencia de multitud de procesos para que la igualdad de género profesional sea una realidad. "Si vemos discrepancias o problemas individuales, trabajamos para arreglarlos, porque Google ha intentando ser siempre un gran empleador para cada uno de nuestros trabajadores", señaló.

Con esto, las tres exempleadas pretenden abrir una causa común para que otras empleadas se unan contra el gigante de Internet. Una de las tres exempleadas ha expresado así su deseo, no sólo de forzar a Google a ser justo con las mujeres, sino también de cambiar las prácticas en muchas otras compañías para que "todo el mundo tenga un trato profesional justo."

My hopes for the Google suit: to force not only Google, but other companies to change their practices and compensate EVERYONE fairly.