Las autoridades advierten a la prensa de consecuencias penales por difundir información de 'MacronLeaks'

"La Comisión subraya que la difusión o la redifusión de tales datos, obtenidos fraudulentamente, y los cuales pueden haber sido mezclados, con toda verosimilitud, con informaciones falsas, es susceptible de recibir una clasificación penal por varios títulos y implicar la responsabilidad de sus autores", ha prevenido en un comunicado.

En este sentido, tras recordar que la filtración se ha producido en víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrenta a Macron con la ultraderechista Marine Le Pen, ha pedido "a los medios, pero también a todos los ciudadanos, que den muestra de responsabilidad y no difundan estos contenidos, con el fin de no alterar la sinceridad del voto, no infringir las prohibiciones dictadas por la ley y no exponerse a la comisión de infracciones penales".

El equipo de campaña de Macron denunció el viernes por la noche haber sido víctima de una "acción de piratería masiva y coordinada" el viernes por la tarde, tras la cual se han difundido en varias redes sociales "informaciones internas de diversa naturaleza".

"Los documentos que circulan (en las redes) han sido obtenidos hace varias semanas gracias al 'hackeo' de las bandejas de los correos electrónicos personales y profesionales de varios responsables del movimiento", ha explicado en el texto.

Asimismo, la plataforma ha señalado que junto a los documentos auténticos, los autores del ciberataque han adjuntado documentos falsos "con el objetivo de sembrar la duda y la desinformación". "Al haber tenido lugar al final de la campaña, esta operación está claramente destinada a la desestabilización democrática, como ya ocurrió en Estados Unidos", ha criticado.