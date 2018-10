Las autoridades de Indonesia no creen que haya supervivientes en el accidente del avión de Lion Air

Las autoridades de Indonesia trabajan con la hipótesis de que no hay supervivientes en el accidente del avión Boeing 737 Max 8 de la aerolínea de bajo coste Lion Aire que se ha estrellado este lunes en el mar de Java trece minutos después de despegar desde Yakarta, según ha informado el diario 'The Jakarta Post'.

"Mi predicción es que nadie ha sobrevivido", ha asegurado el director de Operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), Bambang Suryo Aji, en una rueda de prensa. "Es posible que las 189 personas hayan muerto", ha añadido.

Los equipos de salvamento han recuperado varios restos de cuerpos de pasajeros que han introducido en nueve bolsas, además de fragmentos de la aeronave, enseres personales y documentos de pasajeros. Los restos han sido trasladados al Hospital de la Policía Nacional de Bhayangkara, en Yakarta.

Bambang ha contado que el avión se estrelló contra el agua cuando sobrevolaba el mar de Java a unos 3.000 pies de altura, frente a la costa de Karawang, en el oeste de la isla de Java. El piloto de la aeronave, un Boeing 737 Max 8, solicitó permiso para regresar al aeropuerto de Yakarta apenas dos minutos después de despegar desde el aeródromo.

"Recibimos una solicitud del piloto para retornar a la base. El controlador de tráfico aéreo dio permiso para retornar y hay una grabación sobre ello", ha explicado el presidente de AirNav, Novie Riyanto, en una rueda de prensa en el aeropuerto internacional de Soekarno-Hatta en Tangerang, en la isla de Java.

Hasta el momento, los equipos de rescate no han logrado encontrar el fuselaje del avión, aunque sí que se han hallado algunas partes de la aeronave. En las tareas de salvamento participan efectivos de la agencia BASARNAS, las Fuerzas Armadas y la Policía.

La Marina indonesia ha desplegado el buque Rigel-933 con un equipo de 40 buzos para intentar localizar a las víctimas del siniestro aéreo, que se cree que estaría atrapadas dentro del aparato.

El ministro de Transporte indonesio, Budi Karya Sumadi, ha asegurado en rueda de prensa que la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte (KNKT) está investigando la causa del siniestro. "Lo que sé hasta ahora es que no parece haber negligencia por parte de las autoridades. Sea como sea, dejen que la KNKT investigue este incidente", ha afirmado.

Por su parte, el consejero delegado de la compañía aérea de bajo coste Lion Air, Edward Sirait, ha asegurado que el avión siniestrado sufrió un problema técnico en un vuelo anterior y que fue subsanado de acuerdo con el procedimiento establecido.

"Este avión voló previamente de Denpasar a Cengkareng (Yakarta). Hubo un aviso por un problema técnico que fue resuelto de acuerdo con el procedimiento", ha asegurado Sirait, en declaraciones a la prensa, sin querer detallar qué tipo de anomalía sufrió la aeronave.

Sirait ha dicho que su compañía opera once aviones del mismo modelo, un Boeing 737 Max 8, y ha subrayado que los otros aviones no han tenido ese problema. Además, ha asegurado que no planean dejar en tierra el resto de la flota de Boeing 737 Max 8.

El vuelo de Lion Air JT610, un avión Boeing 737 Max 8, se ha estrellado en el mar trece minutos después de haber despegado de la ciudad de Yakarta, en una zona situada a unos trece kilómetros de la costa de la isla de Java.

"Ya estamos allí ya, con nuestros buques, nuestro helicóptero está sobrevolando las aguas para ayudar", ha afirmado Syaugi. "Estamos intentando encontrar bajo el agua los restos del avión", ha añadido el responsable de BASARNAS.

A bordo del avión viajaban 189 personas, incluidos 23 responsables y altos cargos del Ministerio de Finanzas y de la Agencia Nacional de Auditoría.