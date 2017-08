Identificado el autor del atentado en Barcelona, el único que aún permanece huido

El autor del atentado de Barcelona ha sido identificado y es el único terrorista que permanece huido.

La policía autónoma catalana ha identificado al autor del atentado de Barcelona como el huido Younes Abouyaaqoub. Así lo ha confirmado hoy el responsable de Interior del gobierno de Cataluña, Joaquim Forn. También ha confirmado que la muerte de Pablo Pérez, un conductor encontrado en su coche muerto en Sant Just Desvern (Barcelona) también guardaría relación con los atentados en Barcelona. Con esta muerte, Pérez sería la víctima número 15 de los sucesos acaecidos el pasado jueves en Barcelona y Cambrils.









El imán, posible autor intelectual

Según explica en su cuenta de Twitter, la Policía autónoma tiene identificado al conductor de la furgoneta que el pasado jueves cometió el atentado terrorista con un atropello masivo en la Rambla de Barcelona, una importante y concurrida calle de la ciudad, en el que murieron 13 personas y más de un centenar resultaron heridas.

El político catalán también ha señalado al imán Ripoll, al que identifican como "autor intelectual". Forn añadió que "al imán de Ripoll (Abdelbaki Es Satty) no se le conocía ningún antecedente. La comunidad musulmana no pensaba que fuera una persona radical". Otras informaciones apuntan a que el citado imán pudiera ser el autor intelectual de los atentados, tanto el de Barcelona como el que ocurrió horas después en la localidad costera de Cambrils, en la provincia catalana de Tarragona. Se baraja la posibilidad de que su cuerpo esté entre los restos humanos que aparecieron tras la explosión que ocurrió el pasado día 16 en una casa de Alcanar (Tarragona), donde los presuntos terroristas acumulaban gran cantidad de material explosivo.

Asimismo, Joaquim Forn señaló que "en estos momentos, se descarta un ataque inminente, y por eso no hemos elevado la seguridad al nivel 5". "Hemos tenido conversaciones con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y somos del mismo parecer de que no se tiene que aumentar -la alerta terrorista- al nivel 5", concluyó.









Encontrar a Younes Abouyaaqoub, una prioridad

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha situado este lunes como una "prioridad" la búsqueda de Younes Abouyaaqoub, después de que se haya confirmado que era el conductor de la furgoneta y autor material del atentado de Barcelona.

En una entrevista en Rac1 ha asegurado que Abouyaaqoub formaba parte de una célula terrorista "que ha funcionado pero que, en estos momentos, no tiene capacidad operativa".

Según Millo, ha habido unidad de acción "desde el primer minuto" entre los Mossos d'Esquadra y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los que ha elogiado su eficacia, y ha negado fricciones.

También considera inoportuno pronunciarse sobre si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reaccionaron o no tarde: "El Gobierno tiene un representante permanente en Cataluña, que soy yo. Cuando el delegado español en Cataluña actúa desde el minuto 1, el Gobierno de España está actuando".

Para Millo, el trabajo que llevan a cabo los servicios de seguridad ha permitido, desde que se está en una situación de alerta de 4 sobre 5, detener 80 terroristas en Cataluña y 230 en el resto de España.

Tras advertir de que el riesgo cero no existe, ha asegurado que no hay ocultación de información entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y que "una policía autonómica tiene acceso a la información que tiene otra policía autonómica".









Colaboración con Europol

El delegado del Gobierno en Cataluña ha explicado que los Mossos disponen de la información de la Europol a través del Estado, y que en septiembre, cuando está prevista una reunión de la comisión de seguimiento fruto de la Junta de Seguridad, se articule que puedan tenerla de forma directa.

Además de considerar que harán "un flaco favor a la democracia" los que intenten vinculan el atentado con el proceso soberanista, ha llamado a que la manifestación del sábado 26 en Barcelona evidencie la defensa de la libertad y la acción unida de los demócratas ante el terror.

"Lo deseable sería que nadie se quisiera autoexcluir", ha pedido Millo al preguntársele por la posición de la CUP de esperarse a recibir los detalles de la manifestación para decidir si, finalmente, asiste como formación política.









Quién puede ser Imán

Aunque considera que ahora no es el momento, ha apuntado que será necesario profundizar, entre las diferentes instituciones y partidos, en una cuestión que ya existe en otros países europeos, cuyos gobiernos intervienen en la decisión de quién puede ser imám o no: "En España, esto no pasa".

Según Millo, las comunidades musulmanas son las que deciden, en base al marco legislativo, a quién contratan como imán, y legislar para que ello fuera competencia del Ejecutivo central tendría connotaciones sobre muchos ámbitos sobre los que sería necesario debatir, como el de la libertad religiosa.

Sobre el imam de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, ha asegurado que actuaba de acuerdo con la comunidad musulmana que operaba en esta zona, y que la información que se disponía de su persona no justificaba su detención o encarcelamiento.