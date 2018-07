Los niños atrapados en una cueva de Tailandia podrán hablar en breve con sus familias por teléfono

El gobernador de la región ha comparecido ante la prensa este martes y ha admitido que todavía no está claro cuándo van a poder ser evacuados los doce niños y su entrenador, un joven de 25 años. El 23 de junio, los doce pequeños y su entrenador se refugiaron en la cueva de Tham Luang ante las intensas lluvias registradas ese día y se adentraron más allá de lo permitido, quedando atrapados por las inundanciones en una gruta interior hasta que los equipos de rescate los localizaron el lunes. Todos están bien de salud pero todavía no han podido ser evacuados, según informa el diario local 'The Nation'.

El gobernador de Chiang Rai ha contado a la cadena Nation TV que el cable telefónico va a permitir que los niños hablen con sus familias. Narongsak ha explicado que los buzos que lograron el lunes llegar hasta la isleta en la que están los niños y su entrenador todavía no han regresado a la superficie.

Tardarán unas seis horas en regresar desde la gruta en la que están los pequeños desde hace ya diez días. El gobernador de la región ha explicado que el agua todavía está anegando la gruta aunque se ha conseguido controlar su nivel para que no haya peligro para las trece personas que están atrapadas.

Los niños y su entrenador han recibido de los buzos tubos de gel de alto valor calórico para alimentarse ante la imposibilidad de llevarles alimentos normales por las inundaciones y las estrechas grutas por las que han accedido los buzos.