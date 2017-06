Ataques islamófobos: ¿en auge en Europa?

El atentado de Londres no es el primer ataque que se registra en Occidente contra la comunidad musulmana. Después de los atentados terroristas que golpean a Europa y la llegada de refugiados al viejo continente, las agresiones contra estos colectivos han ido en aumento.

La noche del domingo una persona murió y otras diez resultaron heridas después de que un hombre arrollara a una multitud de fieles musulmanes en la mezquita de Finsbury Park. La Policía Metropolitana de Londres precisó que lo considera como un ataque terrorista en el norte de la capital inglesa.

Aunque Theresa May ha asegurado que este hombre actuó solo y no pertenece a ningún grupo organizado, este tipo de ataques contra la comunidad islámica no son aislados.

Canadá, Francia o España también han registrado este tipo de actos violentos.





1. Ataques contra una mezquita en Quebec

El pasado 30 de enero, en el último día de rezo en la mezquita del Centro Cultural Islámico de Quebec, dos hombres armados y encapuchados entraron y dispararon a unos cincuentas hombres que oraban. Seis personas murieron y otras ocho resultaron heridas. Los sospechosos del ataque fueron puestos a disposición judicial, y uno de ellos, autor material de los disparos, fue acusado de asesinatos con premeditación y de cinco intentos de asesinato. Se le identificó como un estudiante de políticas de 27 años.

Para el presidente Justin Trudeau fue un “ataque terrorista contra musulmanes”. Horas después el líder canadiense confirmó que su política sería la de acoger refugiados desmarcándose de la posición del líder estadounidense Donald Trump. En un informe hecho público este año por el organismo público de Estadísticas Canadá, los ataques a musulmanes han aumentado considerablemente. Entre el año 2014 y 2015 el país registró un aumento de un 60% en las agresiones contra la comunidad.





2. Ataque contra la mezquita de la M-30

El grupo de ultraderecha Hogar Social Madrid atacó con bengalas la mezquita de la M-30 en la capital. La acción, según el grupo, se produjo para manifestar su oposición al “islamismo radical” tras los atentados de Bélgica. Además desde su cuenta de Twitter, la formación lanzó el hastag #TerroristasWelcome en relación a la campaña s favor de los refugiados bajo la etiqueta #RefugeesWelcome.

Antes de realizar esta “acción” desde Hogar Madrid se avisó de que los ataques de Bélgica podrían ser los primeros, y podrían llegar a España. Después realizaron este ataque. En estos momentos, la denuncia está en manos de la justicia pero según informó ‘El Mundo’ el principal testigo está desaparecido en estos momentos, siendo él quien podría confirmar la autoría del ataque con bengalas por parte del grupo.





3. Ataques en Francia tras los atentados de Charlie Hebdo

Tras los atentados contra el semanario Charlie Hebdo, en Francia se registraron diferentes ataques contra la comunidad musulmana. En Lyon se lanzaron tres granadas contra una mezquita de la ciudad pero no se registraron víctimas ni daños graves. En otra localidad cercana a esta ciudad, Villefranche-sur-Saône, se produjo una explosión en un restaurante cercano a una mezquita, y tampoco se registraron víctimas ni heridos. Una testigo confirmó a Reuters que “la ventana voló por la noche. La tienda estaba muy cerca de la mezquita”.

En el sur del país, en Port-la-Nouvelle, se realizaron disparos con perdigones contra una sala de rezo que en ese momento estaba vacía. Todos estos hechos, según las fuerzas de seguridad del país, se enmarcaron en una ola de rechazo a los atentados donde murieron 12 personas y que sufrió la comunidad musulmana.





4. Incendios en campos de refugiados alemanes

Con la llegada de refugiados a países europeos, los grupos de extrema derecha también han actuado. Según Amnistía internacional, en un informe publicado en 2016 los ataques en Alemania “nunca habían sido tan altos”. Numerosos campos de refugiados han sido incendiados. El pasado mes de junio, la policía alemana tuvo que rescatar a más de 130 asilados de un centro de acogida para refugiados en Düsseldorf al que habían prendido fuego.

En 2015, según La Oficina de Investigación Federal hubo 1.031 denuncias por actos violentos de estas características. En 2013 se denunciaron 63 agresiones y en dos años se multiplicaron por 16. En términos generales, en un año los ataques aumentaron un 87% en el país.