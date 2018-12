Más de 20 asociaciones de oposición piden el 'No' en el próximo referéndum constitucional en Cuba

Entre los firmantes se encuentran, por ejemplo, la Asociación Damas de Blanco, la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) o el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

"Compatriotas: pedimos que votes NO en el referéndum, porque esta constitución es una careta para el mundo y no resuelve tus problemas. Cada vez es más difícil conseguir comida, el salario no alcanza y las viviendas se nos caen. Los hospitales hoy no funcionan por la falta de médicos, la escasez de medicamentos y las pésimas condiciones. El sistema de educación está cada vez peor", lamentan los firmantes.

La reforma constitucional ha conocido varios vaivenes en los últimos meses. Sin ir más lejos, este mes la Comisión a cargo de escribir la nueva Carta Magna propuso revisar el borrador original para eliminar una enmienda que habría abierto la puerta al matrimonio homosexual tras meses de debate.

La Comisión, encabezada por el líder del Partido Comunista, Raúl Castro, planteó a la Asamblea Nacional de Poder Popular eliminar por completo el concepto de matrimonio del proyecto de Constitución, según señaló en su día el Parlamento a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los firmantes lamentan que "el régimen mantiene la represión contra quienes exigen sus derechos. De la ayuda que envían nuestros familiares de afuera, nos quitan casi el 20%. Pero mientras el ciudadano pasa dificultades, a los dirigentes no les falta nada y se hacen ricos. Por eso creemos que este es el momento de que comencemos a plantarles cara", según el comunicado, publicado este sábado.

"Tampoco confiamos en la Comisión Nacional Electoral, ni en el sistema estadístico del régimen cubano, pero no renunciaremos a que le llegue el mensaje alto y claro de una parte importante de la ciudadanía que está cansada de 60 años de fracasos", añade la nota.