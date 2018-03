Los aranceles de Trump al acero y el aluminio desencadenan una guerra comercial mundial

Donald Trump, presidente de los EEUU, ha anunciado la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio. Un movimiento que se ha interpretado como una llamada a la "guerra comercial", con consecuencias económicas imprevisibles.

"Nuestras industrias de acero y aluminio (y muchas otras) han sido diezmadas por décadas de comercio injusto y mala política con países de todo el mundo", ha dicho Trump a través de su cuenta de Twitter. El plan de la Administración Trump pasa por imponer un impuesto del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!