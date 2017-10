Un antiguo 'número dos' de Al Shabaab condena el atentado en Mogadiscio y dona sangre para las víctimas

Robow, quien ha tildado de "salvaje" y "una gran tragedia" el atentado, ha resaltado que "quien haya hecho esto (...) debe dejar de derramar la sangre de los musulmanes y arrepentirse".

"No vais a ir al paraíso matando a inocentes", ha indicado, según ha informado la emisora estadounidense Voice of America. "La gente que está haciendo esto debe parar. Me refiero a Al Shabaab", ha remachado.

Robow fue uno de los fundadores de Al Shabaab tras la derrota de la Unión de Tribunales Islámicos a finales de 2006, y ascendió en las filas del grupo hasta llegar a ser su 'número dos' y portavoz.

Sin embargo, se distanció en 2013 de la cúpula del grupo --vinculado a la organización terrorista Al Qaeda-- y permaneció fugado en el suroeste de Somalia hasta que se entregó a las autoridades en agosto.

Por el momento ningún grupo se ha atribuido la autoría del atentado, que dejó 302 muertos y cerca de 430 heridos, según el último balance oficial, si bien las autoridades sospechan que Al Shabaab está detrás del ataque.

El atentado, registrado en la intersección K5 --donde se encuentran restaurantes, sedes del Gobierno somalí y hoteles--, provocó una onda expansiva que se pudo percibir con nitidez en toda la capital, así como una columna de humo negro de tres kilómetros de altura.

Tras la explosión, según varios testigos, varios hombres armados efectuaron una incursión en el cercano hotel Safari, donde estuvieron varios minutos intercambiando tiros con la fuerzas de seguridad, en un incidente cuyo número de víctimas se desconoce todavía. Además, dos horas después, otro coche bomba dejó al menos dos muertos en el distrito de Medina.

Hasta ahora ningún grupo ha asumido la responsabilidad de los atentados pero todas las miradas están puestas en la milicia islamista Al Shabaab, antiguo ala juvenil de la Unión de Tribunales Islámicos --el régimen islamista que controló la capital durante seis meses de 2006--.

El atentado sería, de confirmarse su autoría, el ataque más sangriento con amplia diferencia perpetrado por la organización en toda su historia, muy por encima de los 70 muertos que dejó su asalto a una base militar de Puntlandia a mediados de este año.

El presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi Mohamed, conocido como 'Farmajo', ha declarado tres días de luto por el ataque. Mogadiscio ha sido escenario de numerosos asesinatos en las últimas semanas, a pesar del gran despliegue policial en sus calles. La mayoría de los atentados han sido reclamados por Al Shabaab.

El Ejército de Somalia, ayudado por las fuerzas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), combate a las fuerzas de Al Shabaab, cuyo objetivo es derrocar al Gobierno e instaurar la ley islámica en su versión más radical.

El presidente somalí declaró en abril el estado de guerra en todo el país y dio a Al Shabaab un plazo de 60 días para participar de una amnistía, pero el grupo lo rechazó.