Los talibán amenazan con "retrasar" las conversaciones con EEUU si Washington no actúa "de forma sincera"

"Si Estados Unidos quiere entrar en las conversaciones con intenciones sinceras y aceptar las demandas legítimas de la nación afgana, el problema encontrará su solución, pero si sigue huyendo de aceptar las demandas legítimas de los afganos con diversas excusas (...) implica que carece de interés para encontrar una solución pacífica al problema afgano", ha dicho el grupo en un comunicado.

En el documento, publicado en su página web, los talibán han advertido a Washington de que "si el estado actual de las cosas continúa y Estados Unidos mantiene su falta de sinceridad, el Emirato Islámico se verá forzado a retrasar todas las conversaciones y negociaciones hasta que Estados Unidos ponga fin a sus presiones ilegales y sus maniobras y dé un paso hacia la paz".

Así, ha resaltado que el grupo "es una fuerza islámica inclusiva y autóctona a nivel nacional" que "ha combatido contra las fuerzas invasoras estadounidenses junto a sus aliados nacionales e internacionales durante las últimas dos décadas".

"Los objetivos son claros y legítimos: la independencia de la patria y el establecimiento de un sistema islámico. Todas las actividades militares y políticas son llevadas a cabo para lograr este propósito", ha recalcado.

En este sentido, ha manifestado que el grupo "ha mantenido todos los canales abiertos para una solución política" a través de su oficina en Qatar y ha reiterado que el conflicto "no se puede solucionar a través de presiones o maniobras tácticas". "No es aceptable que nadie use el problema de Afganistán para fortalecer lazos o cimentar sus propios intereses", ha zanjado.

El comunicado ha sido publicado en un momento en el que el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Jalilzad, se encuentra en la región para intentar impulsar el proceso de paz.

Las dos partes se han visto en los últimos meses al menos tres veces, sin que por ahora estos encuentros se hayan traducido en una paralización de los combates. Además, los talibán se han negado a mantener encuentros con el Gobierno afgano.