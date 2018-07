Un nuevo informe sugiere que el activista argentino Santiago Maldonado no murió ahogado

El perito criminalista Enrique Prueger, quien se ha encargado de la nueva investigación, ha revelado que Maldonado no estuvo sumergido durante 78 días en el río, sino que "fue plantado".

"Santiago murió ahogado y su cuerpo fue escondido en algún lugar antes de ser arrojado al río para que se lo descubriera, fue apresado, escondido (...) fue plantado por alguien desde unas horas antes a unos diez días previos a su aparición", ha señalado Prueger, según ha recogido Telesur.

Verónica Heredia, la abogada de la familia del joven, ha asegurado que a pesar de que la investigación es independiente y no fue solicitada por los familiares, no se posicionan sobre los resultados. En anteriores ocasiones, los familiares de Maldonado han mostrado su disconformidad con la versión oficial de la autopsia.

"Los resultados que difundió un portal regional están en línea con las preguntas que formulamos al juez en el expediente sobre la autopsia, porque no entendíamos por qué llegaban a esas conclusiones", ha señalado. "No hay argumentos forenses que indiquen que el cadáver estuvo en otro lugar, pero tampoco dice que no haya estado", ha añadido.

Maldonado, un joven activista de 28 años, desapareció en agosto de 2017 tras participar en varias protestas en apoyo a la comunidad indígena mapuche en la provincia de Chubut, en el sur del país. Su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río Chubut, que se encuentra en el departamento de Cushamen.