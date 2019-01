Los 28 abordarán el lunes las crisis en Venezuela y Nicaragua

Un alto diplomático europeo ha descartado "ningún impacto" negativo en los esfuerzos del bloque de poner en marcha este grupo de contacto, que se quiere que esté en marcha en febrero, por su boicot a la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Maduro, el pasado 10 de enero.

España, Grecia y Portugal, han reconocido varias fuentes diplomáticas a Europa Press, "consideraron enviar representación por debajo de embajador" a la investudura de Maduro pero tras consultas internas, que se mantuvieron "hasta el último momento" y "al máximo nivel", el bloque "decidió unánimemente no ir", tal y como defendió el servicio diplomático europeo que dirige Federica Mogherini y respaldó "la mayoría", alegando que Maduro se impuso en elecciones que "no fueron ni justas ni creíbles". "Habríamos estado en mala compañía si hubiéramos ido", ha esgrimido un alto cargo europeo.

La UE mantiene "los canales de comunicación" abiertos con ambos bloques y descarta emular la decisión de países como Colombia o Perú de vetar la entrada a sus países de altos cargos venezolanos para no cerrarse "las puertas" a la interlocución y "no entra en el reconocimiento" o no del Gobierno de Maduro pese a que "no tiene la legitimidad democrática" y sigue aspirando a una solución que permita "nuevas elecciones, que sean democráticas de verdad, en las que pueda participar la oposición".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró sin embargo este miércoles en la Eurocámara que España no ha "reconocido en absoluto al régimen de Maduro". "La prueba está en que no hemos estado presentes en la toma de posesión", alegó.

"Tras los últimos acontecimientos en Venezuela lo que será importante es conservar la unidad europea (...) Existen fracturas en el seno de la Unión Europea entre los que son más blandos y los que quieren una posición más dura", ha reconocido un diplomático europeo, que ha puesto en valor que "ningún europeo" estuviera en la toma de posesión de Maduro.

El objetivo del bloque es poner en marcha "de aquí a un mes" un grupo de contacto internacional sobre Venezuela, con países de la región y del bloque europeo, para tratar de "crear las condiciones para un verdadero diálogo entre la oposición y el régimen de Maduro" y para ello se discute con países como Colombia, Brasil y México, entre otros, mientras que en el lado europeo han mostrado interés en participar España, Portugal, Grecia, Italia, Francia y Alemania, entre otros. Cuba y Estados Unidos se han descartado por su excesiva simpatía por el régimen y la oposición, respectivamente.

"Es un grupo de contacto internacional para Venezuela. No es un grupo de contacto internacional contra Maduro. Es para ver si uno puede contribuir a crear las condiciones favorables para un proceso de reconciliación entre el Gobierno y la oposición", ha precisado, recalcando que no habrá representación ni del Gobierno ni de la oposición en el mismo.

"Sabemos que la situación ahora no se presenta propicia para un diálogo", ha admitido un alto cargo europeo, que insiste en que el grupo de contacto planteado por la UE "no es una iniciativa de mediación" sino que busca implicar a "varios socios de Venezuela, incluso socios que son más próximos al régimen de Maduro" para "abrir pistas que puedan llevar a un dialogo nacional" aunque admiten que "hasta ahora" el bloque no ha recibido ninguna indicación de Caracas sobre si consideraría útil la iniciativa europea.

El Gobierno español pide celeridad en la puesta en marcha del grupo de contacto ante la necesidad de evitar que la situación degenere sobre el terreno y se llegue incluso a "una guerra civil".

El bloque ya avisó que "la UE seguirá vigilando de cerca la evolución sobre el terreno y permanecerá dispuesta a reaccionar con medidas adecuadas a decisiones y acciones que socaven aún más las instituciones y principios democráticos, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos" en un texto pactado el pasado 10 de enero.

ADVERTENCIA A NICARAGUA

Los Veintiocho también lanzarán una velada amenaza al Gobierno de Daniel Ortega para advertirle de que considerarán la posibilidad de imponer sanciones por la crisis en Nicaragua, si la situación no mejora en unas conclusiones que aprobarán sobre Nicaragua, ya consensuadas.

"Si la cosa sigue deteriorándose, consideraremos activamente usar todos los instrumentos que tenemos a mano. Esto podría incluir en el futuro algún tipo de medidas restrictivas", ha avanzado un alto cargo europeo. "A lo mejor más adelante si esto no mejora hay que usar todos los instrumentos políticos", explican fuentes diplomáticas.

En todo caso los Veintiocho tendrían que discutir primero "qué tipo de medidas" se podrían adoptar --fuentes diplomáticas han recordado que en el caso de Venezuela se comenzó con un embargo de armas y de equipos para la represión y una base jurídica para poder sancionar después a los responsables de la misma-- y después analizar "la oportunidad política".

El bloque pide "terminar con la represión" y la vuelta a "un diálogo nacional". También reclama al Gobierno de Ortega que permita la vuelta de la misión de investigación de la ONU para investigar la represión "desproporcionada" y deje de ilegalizar ONG y que promueva "reformas electorales que permitan elecciones creíbles en el país".

Los Veintiocho también prepararán la reunión ministerial con sus socios de la Liga Árabe el 4 febrero en Bruselas y la cumbre que acogerá Sharm el Sheij los días 24 y 25 de este mes, en la que ambas partes tratarán de aproximar posturas sobre las crisis en Siria, Yemen y Oriente Próximo.

SANCIONES CONTRA EL ENTORNO DE AL ASSAD

Los jefes de la diplomacia europea aprobarán sanciones contra nueve personas y una entidad por su implicación en ataques químicos. Se trata de cuatro rusos --incluidos los dos presuntos responsables de cometer el ataque con un agente nervioso en Salisbury, Alexander Petrov y Ruslan Boshirov-- y cinco sirios, según han avanzado a Europa Press fuentes diplomáticas.

También impondrán sanciones contra once empresarios sirios y cinco empresas que se benefician del régimen de Bashar al Assad, han avanzado fuentes europeas.