Zurabishvili gana la primera vuelta electoral de Georgia pero tendrá que medirse a Vashadze en segunda

La ex embajadora en Francia Salomé Zurabishvili ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Georgia, pero no con la mayoría suficiente, por lo que tendrá que enfrentarse al ex ministro de Exteriores Grigol Vashadze en la segunda vuelta.