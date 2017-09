Zuckerberg rechaza los comentarios de Trump sobre que Facebook "siempre" estuvo contra él

"Facebook siempre fue anti Trump. Las redes siempre han sido anti Trump, y por lo tanto 'fake news'", ha indicado en un mensaje en Twitter, criticando también a los diarios 'The New York Times' y 'The Washington Post' y preguntando si hubo una "conspiración".

En respuesta, Zuckerberg ha dicho en un comunicado a través de Facebook que "cada día trabaja para unir a las personas y construir una comunidad para todos, esperando dar a todo el mundo una voz y crear una plataforma para todas las ideas".

"Trump dice que Facebook está contra él. Los liberales dicen que ayudamos a Trump. Ambas partes están molestas por ideas y contenidos que no les gustan. Eso es lo que implica una plataforma para todas las ideas", ha destacado.

Así, ha relatado algunos signos del papel de Facebook en las elecciones de 2016, destacando que "más gente tuvo una voz en estas elecciones que nunca antes", apuntando a "miles de millones de interacciones discutiendo asuntos que quizá nunca hubieran sido abordados fuera de Internet".

"Este es el primer caso en unas elecciones en Estados Unidos donde Internet fue una vía principal para que los candidatos se comunicaron. Todos los candidatos tenían página en Facebook para comunicarse directamente con decenas de millones de seguidores cada día", ha dicho.

"Las campañas gastaron cientos de millones en publicidad 'online' para hacer que sus mensajes llegaran más lejos. Eso es mil veces más que cualquier publicidad problemática que hayamos encontrado", ha recordado.

Zuckerberg ha hecho referencia a sus declaraciones sobre la posibilidad de que la información falsa en Facebook hubiera cambiado el resultado de las elecciones, que describió como "una idea loca".

"Decir que fue loca fue despectivo y lo lamento. Es un asunto demasiado importante como para ser despectivo. Pero los datos que tenemos siempre han mostrado que nuestro impacto general, de dar voz a la gente a permitir a los candidatos comunicarse directamente para ayudar a millones de personas a votar, jugó un papel mucho más amplio en estas elecciones", ha subrayado.

"Continuaremos trabajando para construir una comunidad para todas las personas. Haremos nuestra parte para defender contra Estados que intentan difundir información falsa y subvertir las elecciones", ha prometido.

"Seguiremos trabajando para garantizar la integridad de unas elecciones libres y justas en todo el mundo, y para garantizar que nuestra comunidad es una plataforma para todas las ideas y una fuerza para el bien en la democracia", ha remachado.