Nueve Zelanda estudia imponer una prohibición de viaje para ciudadanos rusos tras el ataque a Skripal

"Le he pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio que me indique si hay personas que deberían ser sometidas a exclusiones de visado para viajar a Nueva Zelanda", ha señalado Ardern, según ha recogido la emisora local Radio New Zealand.

El país es el único miembro de los 'Cinco Ojos', alianza de cinco países centrada en el intercambio de información de Inteligencia, que no ha tomado medidas contra las autoridades rusas tras el ataque, del que Londres culpa a Moscú.

Las declaraciones de Ardern han tenido lugar después de que las autoridades descartaran la expulsión de diplomáticos rusos en el país tras recibir varios informes de los servicios de Inteligencia. "He pedido consejo sobre si es necesario realizar algún tipo de expulsión de forma inmediata", ha continuado.

Estados Unidos, así como más de una quincena de países europeos, han expulsado a diplomáticos rusos en represalia por el ataque contra Skripal.

En total, más de un centenar de representantes rusos se han visto obligados a volver al país en la mayor expulsión de diplomáticos desde la Guerra Fría.

La primera ministra neozelandesa ha expresado que, al contrario que en otros países, no hay espías rusos en la Embajada del país en Nueva Zelanda, por lo que no es necesario llevar a cabo una expulsión.